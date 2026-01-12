快訊

欣陸打造智慧汙水處理廠

經濟日報／ 記者陳美玲朱曼寧／台北報導

欣陸投控（3703）旗下欣達環工以30.12億拿下「南科嘉義園區汙水處理廠新建工程」，累計在手工程合約逾850億元。

欣達環工表示，本案將興建一座日處理量達3萬噸的汙水處理廠及相關附屬設施，工程預定2026年第1季動工、2029年完工，未來將全面支援園區營運需求。

欣陸投控指出，「南科嘉義園區二期基地汙水處理廠新建統包工程」案採最有利標決標，欣達環工憑藉深厚的水務處理實績與成熟的技術能力脫穎而出，得標金額為30.12億元，預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

欣達環工執行長周黎明表示，欣達環工將在「南科嘉義園區二期基地汙水處理廠新建統包工程」案導入「AI智慧輔助系統」，提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型汙水處理廠。

嘉義 營收 黎明

相關新聞

大同奪Meta重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

潤泰新2025年營收增22%

潤泰新（9945）昨（12）日公告，12月營收69.88億元，年增84.2%；2025年營收387.97億元，年增22....

熙特爾2025年營收年增8.7倍 出貨暢旺

熙特爾-創（7740）昨（12）日公告2025年12月合併營收25.47億元，月增686%、年增3,403.7%，全年營...

泓德能源2025年合併營收年減13% 攻三大市場

泓德能源（6873）昨（12）日公布2025年12月合併營收16.36億元，月增103.8%；全年合併營收87.8億元，...

和泰車2025年合併營收創高

龍頭車廠和泰車（2207）2025年12月合併營收217.7億元，年減6.57%，全年合併營收2,765.9億元，仍舊微...

