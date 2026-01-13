快訊

北宜高鐵案「史詩級錯誤」經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

2028年書店從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店無法生存

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋至少5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

潤泰新2025年營收增22%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤泰新（9945）昨（12）日公告，12月營收69.88億元，年增84.2%；2025年營收387.97億元，年增22.52%。潤泰新表示，12月營收成長幅度較大主係建案交屋認列及子公司潤弘正於大量施工階段。

潤泰新去年共三筆個案完工交屋，包括「潤泰左岸生活」、「大安富陽」及「潤泰峰左岸」，合計完工量約80~85億元。

推案方面，潤泰新今年預計推出五個案，包括總銷580億元「南港之星」、總銷41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」、總銷38億元「新洲美114地號」、總銷47億元「板橋環翠段案」、29億元「板橋新都段案」。

潤泰新表示，未來十年已儲備超過1,500億元之推案量，目前手上也有洽談不少雙北市都更案等，未來也不排除朝向雙北外的區域發展，已經有陸續洽談中，公司皆積極評估中。

針對未來房市發展，潤泰新認為，疫情之後各行各業都遇到勞工短缺、原物料上漲等問題，在一定的成本下，預期價格要大幅下跌有困難，加上市場仍有信用管制，且短期內未看到放鬆跡象，預期今年仍然呈現個案表現，價格應該會持平，不過交易量應該不至於比去年差。

潤泰新 營收

延伸閱讀

上曜營收／2025年全年44.83億元、年增198％ 建案入帳、併購效益顯現

北北基桃前十大人口紅利 淡水淨成長達3.6%居冠

北台人口往這裡搬！ 十大成長區曝都有「這特點」

新北都更7年7萬戶 侯友宜：等於蘆洲區總戶數

相關新聞

大同奪Meta重電大單 搶下超級資料中心商機

大同（2371）重電業務傳捷報，奪下Meta位於美國路易斯安那州的Hyperion超級資料中心綠能變電器（PCS）大單，...

大同2025年營收突破500億元

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示...

潤泰新2025年營收增22%

潤泰新（9945）昨（12）日公告，12月營收69.88億元，年增84.2%；2025年營收387.97億元，年增22....

熙特爾2025年營收年增8.7倍 出貨暢旺

熙特爾-創（7740）昨（12）日公告2025年12月合併營收25.47億元，月增686%、年增3,403.7%，全年營...

泓德能源2025年合併營收年減13% 攻三大市場

泓德能源（6873）昨（12）日公布2025年12月合併營收16.36億元，月增103.8%；全年合併營收87.8億元，...

和泰車2025年合併營收創高

龍頭車廠和泰車（2207）2025年12月合併營收217.7億元，年減6.57%，全年合併營收2,765.9億元，仍舊微...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。