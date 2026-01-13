聽新聞
潤泰新2025年營收增22%
潤泰新（9945）昨（12）日公告，12月營收69.88億元，年增84.2%；2025年營收387.97億元，年增22.52%。潤泰新表示，12月營收成長幅度較大主係建案交屋認列及子公司潤弘正於大量施工階段。
潤泰新去年共三筆個案完工交屋，包括「潤泰左岸生活」、「大安富陽」及「潤泰峰左岸」，合計完工量約80~85億元。
推案方面，潤泰新今年預計推出五個案，包括總銷580億元「南港之星」、總銷41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」、總銷38億元「新洲美114地號」、總銷47億元「板橋環翠段案」、29億元「板橋新都段案」。
潤泰新表示，未來十年已儲備超過1,500億元之推案量，目前手上也有洽談不少雙北市都更案等，未來也不排除朝向雙北外的區域發展，已經有陸續洽談中，公司皆積極評估中。
針對未來房市發展，潤泰新認為，疫情之後各行各業都遇到勞工短缺、原物料上漲等問題，在一定的成本下，預期價格要大幅下跌有困難，加上市場仍有信用管制，且短期內未看到放鬆跡象，預期今年仍然呈現個案表現，價格應該會持平，不過交易量應該不至於比去年差。
