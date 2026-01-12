聽新聞
永豐餘2025年營收年減6% 加速永續轉型
永豐餘（1907）昨（12）日公布2025年12月營收66.7億元，年減8.7％；全年營收736.3億元，年減6%。
永豐餘旗下華紙、永豐實同步公告去年營收，華紙12月營收為16.6億元，年減9.8％；去年全年營收為187.6億元，年減9.6%。永豐實12月營收為9億元，年減7.2％；去年全年營收為106.4億元，年減2.3%。
永豐餘表示，集團將加速轉型氣候科技產業，並在既有產業綜效上導入科技思維，將氣候與環境壓力轉化為新商業模式，帶動公司穩健永續成長。其中，林漿紙事業群著重於再生能源規劃，透過提升木質素濃度以倍增綠能發電效益，同時持續拓展紙纖維應用，針對亞洲飲食特色加強推廣「非氟防油紙」於炸物與輕食領域。
工紙紙器事業群推動能源轉型，從現行的代煤逐步進化至以生質能為主力燃料，並透過垂直整合提升產品附加價值。消費品事業群則持續創新、優化產品組合，強化策略夥伴合作競爭力。
永豐餘以多年造紙經驗研發出厭氧菌技術，可將廚餘等有機物的分解期，從傳統的20至35天大幅縮短至約四小時，產生甲烷濃度高達83%、接近天然氣等級。
