大同2025年營收突破500億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示新經營團隊上任後，聚焦本業、落實KPI管理的綜效已全面顯現。

法人看好，大同成功精簡組織並強化財務紀律後，隨著高毛利的重電訂單陸續認列，未來獲利將顯著提升。

大同去年12月合併營收48.03億元，月減0.78%，年增12.14%；去年第4季合併營收133.34億元，季減1.15%，年增12.37%。

大同表示，去年12月集團子公司表現優異，其中，電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，與國際品牌商合作效益顯現。更關鍵的增長動能來自電力新能源系統事業，受惠於大型專案按計畫交貨，推升整體營收規模。

