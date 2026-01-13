大同2025年營收突破500億元
大同（2371）昨（12）日公布2025年營收站上500億元大關、達503.74億元，攀上近六年高點，年增6.1%，顯示新經營團隊上任後，聚焦本業、落實KPI管理的綜效已全面顯現。
法人看好，大同成功精簡組織並強化財務紀律後，隨著高毛利的重電訂單陸續認列，未來獲利將顯著提升。
大同去年12月合併營收48.03億元，月減0.78%，年增12.14%；去年第4季合併營收133.34億元，季減1.15%，年增12.37%。
大同表示，去年12月集團子公司表現優異，其中，電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，與國際品牌商合作效益顯現。更關鍵的增長動能來自電力新能源系統事業，受惠於大型專案按計畫交貨，推升整體營收規模。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言