和泰車2025年合併營收創高

龍頭車廠和泰車（2207）2025年12月合併營收217.7億元，年減6.57%，全年合併營收2,765.9億元，仍舊微幅成長0.3%，累計合併營收再次創下歷史新高紀錄。

即使車市因為調降進口車關稅以及貨物稅減徵議題，造成近半年的買氣遲緩，並使得全年車市較前一年明顯衰退，但和泰車去年全年表現仍穩健。

和泰車指出，年底受政府公布貨物稅加碼新制帶動，車市買氣有所回溫；然因關稅議題仍存不確定性，致使整體市場仍趨觀望，12月營收相比去年同期減少15.32億元。

2025年車市買氣不振，為了達成業績，各家車商都較以往積極促銷，和泰車並提前在關稅議題釋出之初就開始對經銷商讓利，全面搶攻市場，這也使得和泰車在去年業績仍能與前一年持平，受到政策影響程度降到最低，也成為2025年最強車廠。

2025年整體車市較前一年衰退9.5%，影響所及多家車廠的營收都較前一年衰退，僅和泰車仍較前一年微幅成長，並再次創下歷史新高紀錄。

除了和泰車之外，裕隆12月營收64.7億元，年減16.8%，全年營收728.8億元，年減15.1%。中華車12月營收29.6億元，年增22.3%，全年營收320.9億元，年減18.2%。三陽工業12月營收48.8億元，年減3.4%，全年營收626.5億元，年減4.6%。汎德永業12月營收38.8億元，年減10.4%，全年營收514.5億元，年減10.7%。

2025年車市受關稅與貨物稅調降的傳說影響下，車市買氣遭到殘酷打擊， 2025年全年車市414,436輛，年減9.5%。

依據車廠的看法，去年上半年政府釋出關稅調降與貨物稅減徵的規劃，車市近半年買氣大受打擊，全年還能達到41.4萬輛，除了最後新購汽車減徵5萬元貨物稅以及車廠全力促銷，推動年終買氣，也算是達成低標。