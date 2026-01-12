大亞漆包線 打入低軌衛星鏈

大亞（1609）布局低軌衛星逐漸開花結果，漆包線材不僅打入space X 供應鏈，子公司創未來科技推出HRWS（高解析度寬繪幅）合成孔徑雷達 T.SAR Space成功搭載AI產品，專為低軌道任務打造的台灣衛星國家隊。

據指出，包材面對太空絕對低溫下，產品要獲利太空認證門檻極高，國內廠商成功打入供應鏈令業界驚豔。

大亞近年以漆包線優勢，進軍低軌衛星、無人機供應鏈，同時啟動多元化的投資布局，在低軌衛星方面，大亞不僅提供線材給張量科技，也投資全球第一個成功研發商用球型馬達太空公司張量科技，更可深化雙方的合作模式。

其中，張量科技指出，SpaceX每季會載著商業夥伴的衛星上太空，「每個班次都有我們公司的產品」，顯示張量科技已經找到自己的「甜蜜點」。

大亞表示，跨足太空科技產業，旗下產品已應用於張量科技衛星的球型馬達與姿態控制系統，展現台灣製造的高階創新能力。

大亞表示，公司專為低軌衛星球型馬達設計「導磁自融性漆包線 (MCW*SB)」，這種特殊線材可黏合成客戶所需的特殊弧形且不會散開，並符合極端環境的要求，這對球型馬達來說相當重要，目前主要已經應用在張量科技產品中，而在訂單上，張量科技持續在拿線和開發新型產品。

此外，大亞亦投資主要研發和生產無人機反制系統和低軌衛星系統「創未來科技」。