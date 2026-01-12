上曜營收／2025年全年44.83億元、年增198％ 建案入帳、併購效益顯現

上曜（1316）12日公告，12月營收6.3億元，年增207.91％，2025年營收44.83億元，年增198.6％。

上曜表示，12月營收表現主要來自旗下各事業體營運維持穩定節奏，同時，隨著陸續交屋入帳，也為本業帶來良好的業績挹注，加上子公司事業體布局展現良好的營運成長，讓集團單月、單季及全年營運表現皆維持良好水準。

上曜表示，目前在手未交屋的成屋與預售屋加總總銷達469.8億元，其中，旗下重量級指標案之一「國王湖」，位於台南市安南區九份子重劃區，目前按照進度推進，預計今年第2季將開始潛銷，總銷達200億元，隨著集團多元產業營運架構日益完整，營收來源趨於多元化，有效降低單一產業波動對整體營運的影響，並進一步提升集團整體經營韌性。

上曜近年積極推動集團轉型，從傳統建設與化工產業，跨足至高齡化社會最需要的長照與生技領域。受惠於南部房市剛性需求不墜，以及化工材料垂直整合效益顯現，集團2025年營運表現亮眼。上曜董事長張祐銘表示，集團目前已形成「地產建設為底氣、高端化工為動能、生技長照為未來」的穩健三角結構，隨著各事業體步入收割期，營收比重將更趨多元健康。

觀察目前集團營收比重，上曜表示，房地產建設仍為集團最大的獲利貢獻來源。受惠於台南科技園區帶動的居住需求，隨著建案陸續完工交屋，為集團帶來巨額且穩定的現金流。展望未來，隨著九份子重劃區的百億大案「國王湖」動土，預計推案量將持續維持高檔，確保未來5至7年的營收能見度，扮演集團轉型的強大財務後盾。

展望未來，上曜表示，未來發展策略將著重於三大事業體的綜效發揮。建設部門提供長照據點的硬體開發，化工部門提供綠色建材與醫療級材料，生技部門則注入軟體服務靈魂。透過此一生態圈的循環，上曜不僅是南台灣的建設龍頭，更致力於成為全方位的健康生活產業控股集團。