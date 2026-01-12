再奪電信單月每股獲利王 台灣大哥大12月自結EPS 0.43元

台灣大（3045）公布營運表現，2025年12月每股純益0.43元，超越中華電信（2412）的0.35元，拿下電信族群單月每股獲利王，主要受惠於消費電信事業穩健成長，以及企業電信事業與新科技事業皆加速擴展，累計2025年每股純益4.77元，年增4%。

台灣大2025年12月份自結合併營收180.5億元，年增5.2%，營業利益21.7億元，稅後淨利13.2億元，年增39.3%，每股純益0.43元，累計2025年合併營收1,987.6億元，年減0.3%，受momo影響，導致營收微幅下降，為2010年以來首次衰退，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4%，每股純益為4.77元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，消費電信事業在SGF永續成長根基策略持續推動下，12月單月營運表現亮眼，行動服務營收加速成長，年增幅度為全年最高，月租用戶退租率亦降至0.55%，再創歷史新低。企業電信事業相關專案收入持續貢獻，加上AIDC開始挹注收入，推升電信營收年增約二成。新科技事業部分，影音多享組、遊戲發行、電信金融等業務皆有亮眼成長表現。獲利方面，合併營業利益年增達25%。

國際權威測速機構OpenSignal 2025下半年《台灣行動網路體驗報告》中，台灣大以全台最大100MHz 3.5GHz 5G頻寬的技術優勢，榮獲「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G語音應用體驗」、「可用率」四項冠軍。新科技事業動能成長強勁，TWEX台灣大虛擬資產交易所擴大服務範圍，開放所有自然人用戶使用註冊會員、開始累積虛擬資產，註冊用戶連月雙位數成長，更有超過七成的用戶以小額投資為主。

此外，台灣大落實ESG，升級IT人才價值，連續8年入選臺灣永續指數成分股；連續3年榮膺數位發展部指導、IMA資訊經理人協會主辦IT Matters Awards之「最佳IT雇主獎」。