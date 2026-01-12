寶成2025年營收年減4.7% 製鞋業務仍稍增

快訊

中央社／ 台北12日電

製鞋廠寶成工業今天公布2025年12月自結合併營收為新台幣204.58億元，較2024年同期減少8.4%；2025年合併營收2514億元，年減4.7%，但製鞋業務營收仍較2024年稍增。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業2025年12月自結營收為6.44億美元（約新台幣203.83億元），較2024年同期減少5.8%，其中製鞋業務12月營收年減3.7%；2025年營收80.31億美元，較2024年減少1.8%，其中製鞋業務營收年增0.5%，保持穩健發展。

寶成指出，由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際2025年12月自結營收人民幣13.48億元（約1.88億美元），較2024年同期年減11%；2025年營收人民幣171.32億元（約23.83億美元），較2024年減少7.2%，顯示主要營運地區終端銷售動能仍較疲弱。

製鞋廠豐泰統計，2025年12月合併營收新台幣66.6億元，年減0.62%；2025年合併營收835.12億元，年減4.54%。2025年歸屬母公司業主淨利50.32億元，每股盈餘5.1元。

製鞋廠鈺齊國際指出，2025年12月合併營收17.45億元，為下半年單月最高，較11月增加23.52%，較2024年同期減少2.17%；2025年第4季合併營收45.75億元，較第3季增加19.79%，年增4.26%；2025年合併營收172.95億元，年增18.36%。

鈺齊國際日前表示，2025年上半年股利政策經董事會決議，配發每股現金股利2元，2026年3月16日為除息交易日，3月13日為最後買進日，除息基準日為3月22日，並預計在4月16日完成現金股利發放作業。

