快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%。圖為中華航空飛機。（本報資料照╱記者黃仲明攝影）
華航12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%。圖為中華航空飛機。（本報資料照╱記者黃仲明攝影）

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.60億元，季增 6.47%，年增2.40%，累計全年合併營收2,090.9億元，年增2.56%，寫下單季及全年新高，展現整體營運穩健成長動能。

12月客運市場需求穩定，華航客運收入達108.13億元，較11月增幅11.30%，較去年同期成長0.82%。

受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線載客皆近9成，歲末年終旅遊旺季明顯。展望2026年初，逢跨年國定假日，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等航線訂位表現預估超過9成，市場需求持續看旺。

華航持續因應市場需求優化航網布局，2026年積極拓展重點航線，3月29日起台北—釜山增為每周18班、4月2日起台北—布拉格增至每周3班，紐約航線亦規劃自8月5日起增為每周5班，並規劃逐步增為每日一班，提供旅客更便捷彈性的服務。

此外，1月起於台灣出發的歐洲、美加航線豪華商務艙宵夜點心，推出台灣人氣街頭美食「台灣塩酥雞」，展現華航融合在地文化與精緻服務的用心。

貨運方面，華航2025年全年貨運收入達668.31億元，較去年成長10.08%，為支撐全年營收創新高的重要動能。其中12月貨運收入63.98億元，較上月成長3.61%，較去年同期增加2.42%。歐美耶誕節購物旺季帶動電商與跨境出貨需求，加上高價艙位及包機需求挹注，並受惠AI伺服器、半導體等電子產品穩定出貨，推升整體空運市場量價齊揚，貨收創下年度新高。展望2026年，預期農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現，華航將靈活運用現有貨機機隊，依市場需求彈性調整營運策略，持續擴大營收與獲利成長動能。

華航亦持續深耕永續治理與ESG作為，榮獲台灣十大永續典範企業獎，七度入選「臺灣永續指數」成分股，展現在永續發展領域的長期投入與穩健表現；今年更榮獲桃園國際機場公司「2025年機場夥伴永續行動競賽—企業組特優獎」，永續成果深獲肯定。

華航 永續 航線 旅遊 電商

延伸閱讀

華航年終獎金業界之冠 有望突破10個月、調薪3%

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 桌球教父莊智淵親臨指導學童

桌球／華航公益桌球營首度移師彰化 台灣桌球教父莊智淵親臨指導

桌球／華航辦公益營 桌球教父莊智淵現身指導

相關新聞

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於20...

華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.6...

八方雲集營收／2025年全年88億元 單月、單季、全年全面創歷史新高

八方雲集（2753）12日公告去年12月合併營收7.69億元，年成長3.62%，連續三個月營收刷新歷史紀錄，創下單月歷史...

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(...

台塑第4季虧損28.7億元、每股淨損0.45元 本業虧損比上季收斂

台塑（1301）12日公布2025年自結獲利，第4季合併稅前虧損29億元，比上季虧損增加23.3億元，每股稅前虧損0.4...

星宇航空營收／12月41.34億元、年增17% 載客人數創下歷史單月新高

星宇航空（2646）2025年12月總營收為41.34億元，月增率17%，年增率17%。2025全年累計總營收達440....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。