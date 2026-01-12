華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.60億元，季增 6.47%，年增2.40%，累計全年合併營收2,090.9億元，年增2.56%，寫下單季及全年新高，展現整體營運穩健成長動能。

12月客運市場需求穩定，華航客運收入達108.13億元，較11月增幅11.30%，較去年同期成長0.82%。

受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線載客皆近9成，歲末年終旅遊旺季明顯。展望2026年初，逢跨年國定假日，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等航線訂位表現預估超過9成，市場需求持續看旺。

華航持續因應市場需求優化航網布局，2026年積極拓展重點航線，3月29日起台北—釜山增為每周18班、4月2日起台北—布拉格增至每周3班，紐約航線亦規劃自8月5日起增為每周5班，並規劃逐步增為每日一班，提供旅客更便捷彈性的服務。

此外，1月起於台灣出發的歐洲、美加航線豪華商務艙宵夜點心，推出台灣人氣街頭美食「台灣塩酥雞」，展現華航融合在地文化與精緻服務的用心。

貨運方面，華航2025年全年貨運收入達668.31億元，較去年成長10.08%，為支撐全年營收創新高的重要動能。其中12月貨運收入63.98億元，較上月成長3.61%，較去年同期增加2.42%。歐美耶誕節購物旺季帶動電商與跨境出貨需求，加上高價艙位及包機需求挹注，並受惠AI伺服器、半導體等電子產品穩定出貨，推升整體空運市場量價齊揚，貨收創下年度新高。展望2026年，預期農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現，華航將靈活運用現有貨機機隊，依市場需求彈性調整營運策略，持續擴大營收與獲利成長動能。

華航亦持續深耕永續治理與ESG作為，榮獲台灣十大永續典範企業獎，七度入選「臺灣永續指數」成分股，展現在永續發展領域的長期投入與穩健表現；今年更榮獲桃園國際機場公司「2025年機場夥伴永續行動競賽—企業組特優獎」，永續成果深獲肯定。