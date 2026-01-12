快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元 這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元。圖／台新新光金提供
台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元。圖／台新新光金提供

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(EPS)為1.91元，創下歷史新高。子公司台新銀行累積稅後純益為213.9億元，較去年同期增加15.6%，續創歷年同期新高。

子公司台新銀行12月稅後純益18.1億元，累積稅後純益為213.9億元，較去年同期增加15.6%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至12月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為892.7%。

新光銀行12月稅後純益4.6億元，今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至12月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,051%。

新光人壽12月合併稅後純益12.3億元，7月24日至12月31日累計稅後純益56.8億元。在經常性收益的挹注下，且受惠於大盤上漲，公司適時實現資本利得。

台新人壽12月稅後淨損10億元，主係業績成長致初年損增加及依保險局準備金調整機制就2025年稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金約8.2億元所致；累計稅後純益20.6億元，較去年同期增加，主要是因今年6月保險局準備金調整機制而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

台新證券12月稅後純益6.1億元，主係證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益增加；累積稅後純益24.5億元，較去年同期增加，主係承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加所致。

元富證券12月稅後純益2.5億元，7月24日至12月31日累計獲利約23.9億元。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金控 保險 外匯 匯價 財富管理

延伸閱讀

AI 題材發威 南亞第4季 EPS 0.62元、季增50.9% 單季獲利創近14季新高

運動推手獎／台新新光金勇奪六大獎

北市青創貸款加碼100萬創業準備金 總額提升至300萬

聯發科、世芯 選長天期

相關新聞

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於20...

華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.6...

八方雲集營收／2025年全年88億元 單月、單季、全年全面創歷史新高

八方雲集（2753）12日公告去年12月合併營收7.69億元，年成長3.62%，連續三個月營收刷新歷史紀錄，創下單月歷史...

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(...

台塑第4季虧損28.7億元、每股淨損0.45元 本業虧損比上季收斂

台塑（1301）12日公布2025年自結獲利，第4季合併稅前虧損29億元，比上季虧損增加23.3億元，每股稅前虧損0.4...

星宇航空營收／12月41.34億元、年增17% 載客人數創下歷史單月新高

星宇航空（2646）2025年12月總營收為41.34億元，月增率17%，年增率17%。2025全年累計總營收達440....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。