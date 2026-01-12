台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(EPS)為1.91元，創下歷史新高。子公司台新銀行累積稅後純益為213.9億元，較去年同期增加15.6%，續創歷年同期新高。

子公司台新銀行12月稅後純益18.1億元，累積稅後純益為213.9億元，較去年同期增加15.6%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至12月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為892.7%。

新光銀行12月稅後純益4.6億元，今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至12月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,051%。

新光人壽12月合併稅後純益12.3億元，7月24日至12月31日累計稅後純益56.8億元。在經常性收益的挹注下，且受惠於大盤上漲，公司適時實現資本利得。

台新人壽12月稅後淨損10億元，主係業績成長致初年損增加及依保險局準備金調整機制就2025年稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金約8.2億元所致；累計稅後純益20.6億元，較去年同期增加，主要是因今年6月保險局準備金調整機制而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

台新證券12月稅後純益6.1億元，主係證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益增加；累積稅後純益24.5億元，較去年同期增加，主係承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加所致。

元富證券12月稅後純益2.5億元，7月24日至12月31日累計獲利約23.9億元。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。