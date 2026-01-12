快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元、這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

中鋼營收／去年12月255億元、年減 13.8% 後市審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）12日公告去年12月營收255億元、年減 13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,171億元、年減12%。預期全球鋼市進到谷底可望開始反彈向上，後市審慎樂觀。

中鋼表示，雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入降息周期，基礎建設與製造業動能預計將在今年重啟；歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估有機會出現補庫需求。

此外，大陸2026年起將加強出口許可管理，可有效抑制低價鋼材氾濫，東南亞國家在基建支撐下，今年鋼鐵需求仍不看淡。

中鋼去年12月集團出貨78.6萬公噸，比目標數80萬公噸少許多。其中內銷出貨42.9萬公噸，較目標41.6萬公噸高，主要是下游客戶接收到急單需求，出貨較預期增加；外銷出貨35.7萬公噸，較目標38.4萬公噸減少約2.7萬公噸。

中鋼 營收

延伸閱讀

中鋼2月盤價五大品項每公噸漲300元、5個月來首見 期待金馬年榮景

和椿去年12月和全年營收創高 半導體機器人訂單看佳

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

影／中鋼貨輪擱淺...拖船救援也遇9級強陣風 黑鷹直升機海上救人

相關新聞

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於20...

華航營收／2025年全年2,090億元 同創單季、全年雙高峰

華航（2610）12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第4季合併營收541.6...

八方雲集營收／2025年全年88億元 單月、單季、全年全面創歷史新高

八方雲集（2753）12日公告去年12月合併營收7.69億元，年成長3.62%，連續三個月營收刷新歷史紀錄，創下單月歷史...

台新新光金2025年賺373億元創歷史新高 EPS達1.91元

台新新光金控（2887）12日公布2025年12月自結稅後純益約34.6億元，累積稅後純益373.6億元，每股稅後純益(...

台塑第4季虧損28.7億元、每股淨損0.45元 本業虧損比上季收斂

台塑（1301）12日公布2025年自結獲利，第4季合併稅前虧損29億元，比上季虧損增加23.3億元，每股稅前虧損0.4...

星宇航空營收／12月41.34億元、年增17% 載客人數創下歷史單月新高

星宇航空（2646）2025年12月總營收為41.34億元，月增率17%，年增率17%。2025全年累計總營收達440....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。