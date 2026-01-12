中鋼營收／去年12月255億元、年減 13.8% 後市審慎樂觀

中鋼（2002）12日公告去年12月營收255億元、年減 13.8%；第4季營收753億元、年減13%；2025年全年營收3,171億元、年減12%。預期全球鋼市進到谷底可望開始反彈向上，後市審慎樂觀。

中鋼表示，雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入降息周期，基礎建設與製造業動能預計將在今年重啟；歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估有機會出現補庫需求。

此外，大陸2026年起將加強出口許可管理，可有效抑制低價鋼材氾濫，東南亞國家在基建支撐下，今年鋼鐵需求仍不看淡。

中鋼去年12月集團出貨78.6萬公噸，比目標數80萬公噸少許多。其中內銷出貨42.9萬公噸，較目標41.6萬公噸高，主要是下游客戶接收到急單需求，出貨較預期增加；外銷出貨35.7萬公噸，較目標38.4萬公噸減少約2.7萬公噸。