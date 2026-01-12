葡萄王營收／12月8.29億元、年減30.43% 去年全年年減8.14%

葡萄王（1707）12日公告2025年12月合併營收8.29億元，年減30.43%，主因直銷通路葡眾促銷檔期提前，營收期點偏移；累計全年營收為102.5億元，年減8.14%。

葡萄王表示，雖然全年營收數據呈現修正態勢，但隨著年度促銷與營運結構調整告一段落，未來營運重心將回到核心產品推進、海外市場布局與OEM/ODM 接單動能的延續，公司對營收成長保持樂觀預期。

針對三大事業體的業績表現，台灣葡萄王12月營收年增12.09%，全年成長16.21%。延續OEM/ODM強勁動能，國內外代工訂單持續放量，新劑型(軟膠囊與果凍劑)需求快速升溫，加上品牌客戶因應年底與年節檔期提前備貨，拉升12月業績年增21.21%，累計全年營收年增率高達54.03%，為年度營運畫下漂亮的句點。

葡萄王進一步指出，團隊觀察市場對於腦部與神經保健需求升溫，主力推廣的『神經／腦部保健猴頭菇菌絲體粉』憑藉強大臨床數據與市場差異化，深受多國客戶青睞，去年下半年需求大幅增長，目前正加速全球法規布局與商標註冊，積極布局全球商轉與長期訂單轉換。自有品牌受惠年底購物節及跨通路會員經營，帶動銷量年增5.45%，其中「樟芝」及「益菌」系列最為熱銷。緊接而來的年節禮盒送禮需求，預計將延續買氣並持續推升成長動能。

直銷通路UVACO葡眾受促銷檔期前移導致的期點錯位影響，12月營收年減36.82%，累計全年表現，主因去年調價前之高基期，疊加市場消費趨於保守，營收數據呈現回檔修正。不過隨著結構性優化告一段落，加上2026年馬來西亞營運中心啟動，營運數據將更能真實反映轉型後的競爭力，屆時將穩步邁向新一波的成長高峰。

上海葡萄王在大環境嚴峻的條件下，團隊的多元布局策略奏效，12月營收月增9.68%、年減7.43%，年減幅度已逐季收斂，營運體質回穩。上海葡萄王指出，新年度除了維持經銷與自有品牌業務穩定發展，在代工業務部份，除了口服的美容無水膠原新品即將上市，另同步與多家客戶攜手開發快消品類的功能性系列飲品，預計在今年第2季陸續推出。團隊表示未來仍會以多元布局策略模式，努力爭取在新年度完成業績目標。