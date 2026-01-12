快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元、這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

台塑第4季虧損28.7億元、每股淨損0.45元 本業虧損比上季收斂

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑集團現任總裁、南亞塑膠董事長吳嘉昭。記者林俊良／攝影
台塑集團現任總裁、南亞塑膠董事長吳嘉昭。記者林俊良／攝影

台塑（1301）12日公布2025年自結獲利，第4季合併稅前虧損29億元，比上季虧損增加23.3億元，每股稅前虧損0.46元；合併稅後虧損28.7億元，比上季虧損增加22.7億元，每股淨損0.45元。

台塑說明，公司第4季本業虧損23.6億元，比上季虧損減少3.2億元，係因第4季為EVA鞋材需求旺季，價格上漲，且液鹼減少低價外銷銷售量，加上第4季原料乙、丙烯合約平均價格分別比第3季下跌，成本下降，致虧損金額減少。

此外，台塑第4季認列權益法投資收益負1.1億元，比上季投資收益17.8億元，利益減少18.9億元，其中台塑石化（6505）認列14.7億元，比上季24.3億元，利益減少9.6億元；台塑美國公司認列負7.6億元，與上季比虧損增加2.6億元，主要係各產品售價下跌，利差縮小所致；台塑烯烴美國公司認列負4.4億元，比上季2.4億元，利益減少6.8億元，主要係OL-3乙烯廠第4季歲修所致。

此外，台塑第3季有現金股利收入8.1億元，第4季兌換利益3.4億元，比第3季兌換利益2.1億元，利益增加1.3億元。

針對2025年全年獲利表現，台塑表示，2025年合併稅前虧損102.3億元，比2024年虧損增加78.2億元，每股稅前虧1.61元；合併稅後虧損100.5億元，比2024年虧損增加88.2億元，2025年每股稅後淨損1.58元，主要是中國大陸經濟復甦力道不如預期，且美國實施對等關稅，加上石化同業持續新增產能等三大因素，影響產品價格下跌，利差減少所致。

此外，台塑2025年認列權益法投資收益4.6億元，比2024年減少13.6億元，其中台塑化認列28.2億元，比2024年增加10.9億元；台塑美國公司認列負18.5億元，比2024年減少21.6億元，主要係石化產品售價下跌所致。另外還包括現金股利收入9.8億元，比2024年10.5億元，減少0.7億元；以及兌換損失11.6億元，比2024年兌換利益6億元，利益減少17.6億元。

台塑化 美國

