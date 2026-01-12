遠傳營收／2025年1,103億元、EPS 達3.81元超越財測 同創歷史新高

遠傳電信（4904）12日公布，2025年12月營收及EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）創下單月歷史新高，每股純益0.36元；2025年營收、EBITDA及EPS皆創下歷史新高，每股純益3.81元，超越財測目標。

遠傳指出，受惠於行動通訊用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售表現亮眼帶動整體營運持續攀升，遠傳12月份合併總營收和合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）雙雙改寫單月歷史新高。

2025年12月遠傳合併總營收持續突破百億，達到113.41億元，年增13.5%，合併EBITDA為33.47億元，年增2.6%；稅後純益達13.04億元，每股純益0.36元。

累計2025年全年度表現，總營收再度突破千億，達到1,103.46億元，年增5.5%；年度合併EBITDA為380.8億元，年增4.9%，稅後純益137.32億元，年增6.9%，每股純益3.81元，超越2025年度財測目標，達成率為105%。

遠傳指出，2025年合併總營收、合併EBITDA及EPS皆創下歷史新高；全年稅後純益則締造近20年來新高紀錄，為遠亞合併後的第二年繳出亮眼成績。

遠傳表示，12月份行動通訊業務延續成長力道，在用戶持續升級5G帶動下，5G月租型用戶滲透率達47.5%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）兩項指標皆穩居業界第一。整體行動服務營收達52.84億元，年成長率為2.6%，締造自2021年3月以來連續58個月營收正成長的佳績，展現行動通訊核心業務長期穩健向上實力。

此外，遠傳表示，12月企業資通訊業務表現穩健，年成長率維持雙位數水準，加上年底多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道，遠傳整合解決方案的競爭優勢已成為帶動營收成長的關鍵引擎。

同時，遠傳表示，個人數位服務營運表現同樣亮眼，受惠於遠傳friDay影音、「遠傳守護網」及帳單代收服務多方挹注，遠傳數位生活服務多元布局已逐步發酵，帶動營收穩定成長。

遠傳近年深耕ESG，持續獲國內外評比機構肯定，從全球逾2萬家企業中脫穎而出，榮獲國際環保非營利組織CDP評比最高等級「領導A級」肯定。遠傳更將永續績效連結高階經理人獎酬，並提供同仁永續激勵獎金，打造「全員ESG文化」。

遠傳表示，更宣布啟動二十年植樹行動，參與全台首個大規模國家級造林碳匯專案，透過長期且系統性的碳匯工程、科學化管理與透明數據追蹤，確保每一棵樹苗健康成長，透過固碳減緩氣候變遷影響，攜手夥伴邁向2048年全面淨零。