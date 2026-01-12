聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空營收／12月41.34億元、年增17% 載客人數創下歷史單月新高
星宇航空（2646）2025年12月總營收為41.34億元，月增率17%，年增率17%。2025全年累計總營收達440.53億元，較去年同期成長24%。其中，12月客運營收32.92億元，月增22%、年增9%，受益於全球客運市場回溫與年底假期旅遊需求攀升，同步推動載客人數創下歷史單月新高。
貨運方面，12月貨運營收為4.99億元，月增9%、年增37%，在電子零組件及AI等高價值產品出貨穩健，及主要航線運價維持相對高檔的帶動下，貨運營收持續成長。
星宇航空持續拓展航網布局，將於1月15日正式開航台北–鳳凰城直飛航線，初期規劃每周3班，預計自3月起增為每周4班，進一步強化北美航線布局，提供旅客更多跨洲直飛選擇。此外，星宇航空亦將於3月30日新增台中出發航線，包括台中–峴港（每周3班）及台中–東京（每周4班），皆以A321neo客機執飛，持續深化中部市場布局。
為迎接2026年寒假及春節旅遊高峰，星宇航空同步加開名古屋、清邁、峴港及富國島等熱門航點加班機；同時，台北–宮古島將自2026年2月12日起恢復每周2班營運，並自2026年2月13日起新增台中–宮古島，同樣規劃每周2班，擴大中南部旅客赴日度假選擇。
機隊方面，眾所期待的國籍航空首架A350-1000已於1月6日抵台，初期預計投入曼谷、東京等熱門航線以滿足市場需求，並提升整體運能配置彈性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言