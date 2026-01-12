台灣虎航營收／2025年168.99億元 連續二年刷新歷史新高

台灣虎航（6757）2025年12月自結單月營收14.86億元，較2024年同期年增約14.3%；第4季單季營收43.11億，月與季營收皆為同期歷史新高；2025年累計1月至12月營收168.99億，連續二年刷新歷史新高。

隨整體旅遊市場持續增長，12月班次較同期增加13.9%，受惠第4季出遊氣氛佳而維持高乘載，整體平均載客率近九成，持續看好農曆新年前賞雪及寒假、228連續假期延續，2026年第1季開春可望再度佳績。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為核心策略，推動品牌全面躍升。除12月董事會已正式通過「第三代機隊計畫」，引進共計15架A321neo新機，並取得4架購機選擇權。機隊增長計畫除了擴大營運規模，中長期還可維持機隊年輕化，預計於2028年時，全機隊平均機齡將為3.1年。透過A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置自A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本較現有A320neo再降低11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。

為回饋廣大虎迷，台灣虎航為提升便利性，擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。也會在今年首季推出「Team Tiger」會員訂閱制，提供每季、雙月或每月等彈性方案，讓虎迷可以月付方式輕鬆享有免費來回機票及優先登機、優先行李等權益。同時「第二代樂虎卡」正式亮相，全新設計卡面，卡友權益全面升級，提供國內外消費最高3%回饋與購票8折起、尊榮優先服務等。機上體驗導入支援個人行動裝置連結的「機上娛樂系統」，即時觀賞豐富影音內容，並提供免稅品線上選購功能。搭配「天下三絕打拋牛肉飯」、「阿勇家東坡肉」等名廚合作的星級餐點及品牌專屬香氛「SKY ADVENTURE虎憶NO.1」，從報到、購票到機上飛行，為旅客營造最具感官記憶的旅程，更優質、安心的飛行體驗。