國泰金2025年累計賺1,080億元、EPS 7.08元 主要子公司獲利表現亮眼

國泰金控2025年12月稅後純益達165.5億元，創歷年同期新高，全年稅後純益達1,253.9億元，創歷史次高，但因壽險子公司需提列稅前盈餘的3成入外匯價格變動準備金，導致單月稅後淨損8.5億元、全年稅後純益1,079.9億元，每股盈餘（EPS）7.08元，主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年稅後純益皆續創歷史新高。

子公司國泰人壽12月稅後淨損32.4億元，全年稅後純益達565.5億元，其中因適用責任準備金計提基礎調整暫行措施，需額外提存全年稅前淨利30%，約217.5億元至外匯價格變動準備金，若排除前述額外提存之影響，單月稅後純益141.6億元，創歷年同期新高，全年稅後純益達739.5億元，創歷史次高，獲利表現亮眼。

國泰人壽全年新契約CSM逾900億元，再創佳績。投資方面，12月台股漲升4.8%，掌握市場機會，積極實現資本利得；避險方面，12月台幣小貶值0.3角，貶幅0.1%，有利挹注外匯價格準備金快速累積，加計年底額外提存後，截至12月底累計準備金餘額1,138億元，有利於未來抵禦匯率波動風險，有效控管避險成本；資本方面，國壽11月底淨值比9.39，RBC亦遠高於法定標準，資本水準維持強健；保險業務方面，12月新契約保費收入及新契約等價保費收入分別為248億元及70億元，維持強勁業務動能，市占率穩居業界第一。

保險業務方面，整體FYP月成長66%，受惠市場環境持續樂觀態度，帶動商品銷售續創佳績，台幣傳統型商品FYP月成長194%，美元傳統型理財商品月成長56%、投資型商品FYP亦月成長68%。國泰人壽於12月推出「月月泰利（外幣）變額壽險」，除提供壽險保障外，更因應超高齡社會趨勢，商品連結月撥回類全委打造穩健的月現金流，長期持有還可享加值給付，協助保戶提前布局退休計畫，兼顧保障與財富穩健累積。

國泰世華銀行12月合併稅後純益17.6億元，累計全年稅後純益435.1億元，年成長13%，主因是今年以來放款成長動能強健，有效控管資金成本，累計淨利收較去年同期成長12%；另銷售保險、基金等財富管理各項商品業績持續成長，信用卡消費亦穩定增加，累計淨手收相較去年同期成長22%，全年稅後純益創歷史新高。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率表現良好。截至12月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1,060%，資產品質維持穩健。

國泰產險12月稅後純益1.4億元，累計全年37.6億元，年成長42%，12月簽單保費收入35.2億元，全年累計簽單保費達395.3億元，年成長8%，其中車險全年簽單保費年成長6%，工程險全年簽單保費年成長達40%，全年稅後純益創歷史新高。風險管理方面，確保風險與保費定價平衡，各險損失率表現良好，帶動整體承保獲利穩健提升；財務投資方面，投資團隊面對近期金融市場變化，將適時掌握投資機會及調整部位，以兼顧投資獲利與風險。

國泰證券12月稅後純益4.6億元，全年累計稅後純益45.0億元，全年獲利再創歷史新高，主要受惠台股與複委託市場交易熱絡，帶動獲利成長。回顧2025年，國泰證券憑藉創新數位及實體經營模式展現卓越營運韌性，全年台股累計經紀市占達4.41%，續創歷史新高；複委託業務表現持續亮眼，成交量年增41%，市占連續10年蟬聯業界第一。12月領先同業推出「小樹點申購定期定額」的點數金融服務，成為市場創新典範。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融理念，持續透過創新服務提升客戶體驗，並在審慎控管風險的前提下，穩定推動自營及承銷業務發展，積極邁向下一個成長里程碑。

國泰投信12月稅後純益2.0億元，全年稅後純益27.5億元，年成長13%，總管理資產規模為新台幣2.4兆元，年成長7%。聯準會12月降息1碼，為2025年第三次降息，然政策分歧加大，會後點陣圖暗示2026年再降息一至兩次，10年期公債殖利率則已提前反應，彈升至接近4.2%的位置。股市則因為假期因素，同月份大致在區間上下震盪，然而在AI趨勢不變下，科技主題型ETF如國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰美國費城半導體（00830）持續為投資焦點。