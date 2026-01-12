快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

浪凡營收／12月2.81億元 年增14.34%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
浪凡董事長王亦衡。記者陳昱翔／攝影
浪凡董事長王亦衡。記者陳昱翔／攝影

浪凡（6165）今日公告2025年12月合併營收，達新台幣2.81億元，展現強勁成長力道，較去年同期增長14.34%，亦較上月成長9.26%。累計2025年全年合併營收達新台幣32.2億元，較前一年度增長13.08%，不僅連續多年維持雙位數成長，更再度刷新年度歷史營收紀錄。

營運結構優化 第4季展現「月增、年增」雙軸動能

浪凡去年12月營收在年末市場觀望氣氛中脫穎而出，反映出公司在第4季傳統旺季的精準布局。法人分析，浪凡營收曲線呈現「穩健放量」特徵，並非單一月份的短期衝刺，而是受惠於內容科技產業「低庫存、高現金流」的結構優勢，使其在整體產業景氣波動中，仍能保持清晰的營運節奏。

浪凡網路科技董事長王亦衡表示：「2025年是浪凡營運結構轉型成功的關鍵一年。我們已從早期的內容輸出平台，正式進化為以『直播×IP×策展×AI』為核心的內容科技生態系。這不僅帶動營收成長，更讓公司的獲利結構與現金流品質具備高度的可預測性。」王亦衡強調，展望未來，公司將持續深化跨域合作與內容場景的應用，強化規模化複製能力，讓成長動能不僅反映在營收規模，更體現在整體經營體質的全面提升。

浪凡 科技 AI 營收

延伸閱讀

矽科宏晟營收／12月3.6億元 月增28.4%、年減7%

因應時代趨勢 南彰化1碾米場轉型為匹克球場今開幕

和椿營收／2025全年營收24.9億元、年增50.1％ 創歷史新高

兆捷營收／12月營收5,203萬元、年減18.39% 先進製程氣體已通過驗證

相關新聞

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於20...

國泰金2025年累計賺1,080億元、EPS 7.08元 主要子公司獲利表現亮眼

國泰金控2025年12月稅後純益達165.5億元，創歷年同期新高，全年稅後純益達1,253.9億元，創歷史次高，但因壽險...

泓德能源營收／12月16.36億元 月增103.8%

泓德能源（6873）公布2025年12月合併營收，12月單月營收達新台幣16.36億元，較上月成長103.88%；202...

特力營收／12月32.1億元 2025年全年340億元、年減7.5%

特力集團（2908）12日公布2025年12月營收為32.1億元，年減9.6%；去年全年營收為340億元，年減7.5%。

和泰車營收／2025年整體市場衰退 最強車商仍然創下歷史新高

即使車市因為調降進口車關稅以及貨物稅減徵議題，造成近半年的買氣遲緩，並使得全年車市較前一年明顯衰退，車廠和泰車（2207...

台化第4季小賺1,382萬元、與2024年比已有明顯改善 全年 EPS -0.94元

台化（1326）12日公告2025年度自結合併損益，第4季稅後純益1,382萬元，較上季衰退近1倍，但與2024年第4季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。