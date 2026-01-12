浪凡營收／12月2.81億元 年增14.34%
浪凡（6165）今日公告2025年12月合併營收，達新台幣2.81億元，展現強勁成長力道，較去年同期增長14.34%，亦較上月成長9.26%。累計2025年全年合併營收達新台幣32.2億元，較前一年度增長13.08%，不僅連續多年維持雙位數成長，更再度刷新年度歷史營收紀錄。
營運結構優化 第4季展現「月增、年增」雙軸動能
浪凡去年12月營收在年末市場觀望氣氛中脫穎而出，反映出公司在第4季傳統旺季的精準布局。法人分析，浪凡營收曲線呈現「穩健放量」特徵，並非單一月份的短期衝刺，而是受惠於內容科技產業「低庫存、高現金流」的結構優勢，使其在整體產業景氣波動中，仍能保持清晰的營運節奏。
浪凡網路科技董事長王亦衡表示：「2025年是浪凡營運結構轉型成功的關鍵一年。我們已從早期的內容輸出平台，正式進化為以『直播×IP×策展×AI』為核心的內容科技生態系。這不僅帶動營收成長，更讓公司的獲利結構與現金流品質具備高度的可預測性。」王亦衡強調，展望未來，公司將持續深化跨域合作與內容場景的應用，強化規模化複製能力，讓成長動能不僅反映在營收規模，更體現在整體經營體質的全面提升。
