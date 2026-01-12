泓德能源營收／12月16.36億元 月增103.8%

泓德能源（6873）公布2025年12月合併營收，12月單月營收達新台幣16.36億元，較上月成長103.88%；2025年累計合併營收達新台幣87.8億元。隨著2026年正式邁入「海外元年」，泓德能源將持續擴大容量開發，全年預計新增897MW全球開工量體，台灣、日本、澳洲三大市場同步推進，旗下重要子公司星星電力亦預計於今年登錄興櫃，為集團長期發展注入新動能。

泓德能源總經理周仕昌表示：「2025年能源產業面對景氣波動與區域挑戰，泓德集團仍憑藉案場開發與建置、電力服務、資產平台管理等三大事業群核心優勢，展現穩健成長動能。不僅在快速變化的台灣市場持續累積開發成果，在日本與澳洲亦接連完成重要里程碑，持續獲得國際投資人肯定。面對AI時代來臨，儲能將成為支撐電力穩定、再生能源整合與資料中心運作的關鍵基礎設施，泓德能源已超前部署全球團隊，將海外經驗轉化為台灣競爭力，率先卡位長期需求。」

在台灣市場，泓德能源目前手握未來三年約3.3GW的開發量體，並成功引進日本三菱電機作為策略股東，深化產業合作。泓德集團持續串聯產業上中下游，攜手策略夥伴共同籌組星泓、星鱻、星德、富邦與星國等資產平台，持續擴大容量收購與整合，預期整體資產管理規模將進一步提升至新台幣750億元。

在日本市場，泓德能源於日本政府長期脫碳素儲能容量市場拍賣中連續二年奪標，2025年更取得300MW儲能系統容量標案；與東急不動產合資開發之群馬縣20MW特高壓儲能案場，亦成功獲得東京都政府提供近2.6億日圓補助金，展現在地合作布局成果。此外，星星電力旗下位於北海道的50MW儲能案場Helios正與國際大型銀行洽談逾60億日圓專案融資，預計將於今年第1季完成動撥。

在澳洲市場，南澳111MW儲能案場Templers已於2025年12月正式商轉，並簽署20年儲能代運營協議及政府長期購電合約，為集團挹注具可預期性的穩定收益。南澳大型光儲混合案場Solar River亦已取得開發、併網及環評核准；ZEBRE平台旗下多個案場共785MW預計參與澳洲聯邦政府第八輪產能投資計畫（Capacity Investment Scheme, CIS）競標，持續鎖定政策補貼與標案機會。

在子公司發展方面，星星電力在2025年5月與星佑能源完成策略性合併後，啟動全新Power Bank營運模式，並推出Star Trade電力交易平台，整合電價預測、AI自動投標與能源資源聚合技術，進軍台灣、日本與澳洲三大市場。隨著交易與轉供規模將持續擴大，星星電力預計於今年登錄興櫃，成為推動集團國際化與平台化升級的關鍵引擎。