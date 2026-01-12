快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

聽新聞
0:00 / 0:00

特力營收／12月32.1億元 2025年全年340億元、年減7.5%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力集團總裁何湯雄。中央社
特力集團總裁何湯雄。中央社

特力集團（2908）12日公布2025年12月營收為32.1億元，年減9.6%；去年全年營收為340億元，年減7.5%。

綜觀12月營收結構，特力集團貿易營收為16億元，占整體營收比重50%；零售營收為10.8億元，占整體營收比重34%。

特力貿易事業體方面，特力指出，受對等關稅影響，2025年全年營收為179.1億元，年減9.08%。展望後市，隨著對等關稅實施後，各國加速調整與重組供應鏈布局，供應鏈重塑已成為不可逆的長期趨勢。對此，特力貿易將密切關注全球關稅政策與政經環境變化，並持續與客戶及供應商保持緊密合作，靈活應對全球市場的不確定因素，以強化營運韌性與競爭力。

特力屋12月合併營收為7.2億元，月增1.2%。特力屋表示，本月營收表現主要受農曆春節基期差異影響。2025年春節落在1月份，致使2024年12月提前受惠於年前除舊布新需求；2026年春節則在2月份，相關採購動能預期將延後釋出。

中欣實業12月合併營收為5.27億元，維保修繕、建材業務及專業水電材料銷售表現皆優於去年同期，持續為公司營運提供穩定支撐。

特力集團 關稅 春節

延伸閱讀

春節前強化公共安全 高雄消防局派員安檢量販店

2.9億元「路平專案」刨鋪35.8公里 苗栗縣春節要讓返鄉及遊客有感

兆捷營收／12月營收5,203萬元、年減18.39% 先進製程氣體已通過驗證

商用展示架業務訂單認列旺 裕慶12月營收寫同期新高

相關新聞

富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於20...

泓德能源營收／12月16.36億元 月增103.8%

泓德能源（6873）公布2025年12月合併營收，12月單月營收達新台幣16.36億元，較上月成長103.88%；202...

特力營收／12月32.1億元 2025年全年340億元、年減7.5%

特力集團（2908）12日公布2025年12月營收為32.1億元，年減9.6%；去年全年營收為340億元，年減7.5%。

和泰車營收／2025年整體市場衰退 最強車商仍然創下歷史新高

即使車市因為調降進口車關稅以及貨物稅減徵議題，造成近半年的買氣遲緩，並使得全年車市較前一年明顯衰退，車廠和泰車（2207...

台化第4季小賺1,382萬元、與2024年比已有明顯改善 全年 EPS -0.94元

台化（1326）12日公告2025年度自結合併損益，第4季稅後純益1,382萬元，較上季衰退近1倍，但與2024年第4季...

中租2025年獲利198億元 EPS 11.24元

中租-KY（5871）12日公告2025年自結合併營收與獲利，其中，全年營收為新台幣975.7億元，年減5%，全年營運仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。