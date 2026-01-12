聽新聞
0:00 / 0:00
特力營收／12月32.1億元 2025年全年340億元、年減7.5%
特力集團（2908）12日公布2025年12月營收為32.1億元，年減9.6%；去年全年營收為340億元，年減7.5%。
綜觀12月營收結構，特力集團貿易營收為16億元，占整體營收比重50%；零售營收為10.8億元，占整體營收比重34%。
特力貿易事業體方面，特力指出，受對等關稅影響，2025年全年營收為179.1億元，年減9.08%。展望後市，隨著對等關稅實施後，各國加速調整與重組供應鏈布局，供應鏈重塑已成為不可逆的長期趨勢。對此，特力貿易將密切關注全球關稅政策與政經環境變化，並持續與客戶及供應商保持緊密合作，靈活應對全球市場的不確定因素，以強化營運韌性與競爭力。
特力屋12月合併營收為7.2億元，月增1.2%。特力屋表示，本月營收表現主要受農曆春節基期差異影響。2025年春節落在1月份，致使2024年12月提前受惠於年前除舊布新需求；2026年春節則在2月份，相關採購動能預期將延後釋出。
中欣實業12月合併營收為5.27億元，維保修繕、建材業務及專業水電材料銷售表現皆優於去年同期，持續為公司營運提供穩定支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言