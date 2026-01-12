富邦金2025年大賺1,208億元、EPS 8.36元 三大子公司獲利創新高

富邦金控（2881）12日公布2025年全年合併稅後純益1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於2025年獲利受到人壽大幅增提外價金影響甚鉅，單12月自結合併稅後純益1.4億元，反映當月人壽提存一次性外價金281億元。若排除人壽全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦金控擬制性全年稅前盈餘約1,934億元。富邦金控子公司獲利表現亮眼，台北富邦銀行、富邦證券單12月獲利創下歷史同期新高，富邦產險單12月獲利創下歷史次高；台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利亦創下歷史同期新高紀錄。

富邦人壽2025年12月稅後淨損為51.1億元，累計全年稅後純益為625.5億元。2025年12月為稅後淨損，主要是因於2025年6月申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就2025年度稅前盈餘之30%一次性提存外匯價格變動準備金281億元，可強化因應匯率風險之韌性，若排除此281億元影響數，則富邦人壽2025年12月之單月合併稅前盈餘約為210億元。另由於2025年度獲利受到大幅增提外價金影響甚鉅，若排除全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前盈餘約1,200億元。

富邦人壽表示，12月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，加權指數12月維持相對高檔，台股部位持續實現資本利得。債市方面，12月公債利率反彈後震盪整理，富邦人壽持續做好債券配置與資金管理，以穩定提升經常性收益為目標。匯市方面，國際美元回檔、與外資匯出交互影響，12月美元兌台幣小幅升值0.1%。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計2025年初年度保費收入(FYP)達1,135億元，總保費收入達3,674億元，預估皆排名業界第二；單12月初年度保費85億元，總保費收入360億元，預估排名業界第二。富邦人壽商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品，2025年初年度等價保費收入(FYPE)達517億元，預估排名業界第二。富邦人壽12月底淨值比率逾10%，RBC逾400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行12月稅後純益15.6億元，累計全年稅後純益363.3億元，較2024年同期成長19%，續創單12月及全年稅後純益歷年新高紀錄。2025年北富銀各項業務動能穩健成長，其中放款規模雙位數成長及利差提升，帶動全年利息淨收益成長14%，財富管理因保險分期繳、基金銷量成長，信用卡受惠海外簽帳金額增加，帶動相關手續費淨收益成長13%，及金融市場操作績效較2024年提升，帶動整體營收雙位數成長。截至12月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,099%，維持良好資產品質。

富邦產險2025年12月稅後純益6億元，累計全年稅後純益68.8億元，較去年同期成長128%。防疫險再保攤回已順利處理完成。公司承保及投資面均表現良好，全年保險本業收入及稅後純益皆創歷史新高紀錄。業務表現方面，12月整體簽單保費43.8億元，全年度簽單保費收入676.7億元，年成長5%，其中工程險因掌握綠能保險商機，年成長19%，表現最為亮眼；年度整體簽單市占率23.7%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券12月稅後純益8.3億元，累計全年稅後純益達105.9億元，獲利連續兩年突破百億元，並持續改寫自1988年開業以來的歷史新高紀錄。2025年全球股市歷經震盪後快速反彈，台股指數同步走揚並屢創新高，市場交投熱絡、價量齊揚，推升證券整體營運表現，展現穩健且持續成長的獲利實力。