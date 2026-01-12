台化第4季小賺1,382萬元、與2024年比已有明顯改善 全年 EPS -0.94元

台化（1326）12日公告2025年度自結合併損益，第4季稅後純益1,382萬元，較上季衰退近1倍，但與2024年第4季虧損17.6億元比，已有明顯改善；台化累計2025年全年仍虧損54.8億元，每股淨損0.94元。

台化說明，2025年第4季受設備定檢及市況低迷需求疲軟影響，產銷量萎縮，但透過持續優化產品組合，推動精實生產，有效降低庫存減少跌價損失，並拓展利基產品開發新客源，營業利益略有增加0.4億元；另外業外收益14.3億元，主因來自南亞（1303）、台塑（1301）及台塑海運的現金股利共減少8億元，外加認列PC產線設備減損損失，資產減損損失8億元，另有兌盈增加2.1億元。

針對2025年全年獲利表現，台化解釋，2025年度合併稅前損失42.3億元，與2024年度比較減少51.7億元，主因營業利益減少18億元，這是因為原油價格下跌及美國對等關稅政策不確定性等影響，加上大型機組安排定檢產銷量減少，產品利差壓縮，致上半年營業虧損大幅增加，隨市場供應鏈恢復運轉，雖需求持續低迷，但透過精實生產及調整產銷組合、去庫存降負荷、積極拓銷穩價等方式，下半年營業虧損明顯收斂接近持平。

另外營業外淨收益減少33.7億元，包括兌損增加16.5億元，權益法投資收益減少10.3億元，主要麥電減少23.5億元，塑化增加7.5億元，台朔重工增加5.1億元。另有現金股利減少7.1億元，主要塑化減少4.4億元，台塑減少2.4億元。因此，台化2025年稅後損失為54.8億元，每股淨損0.94元。