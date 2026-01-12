快訊

中租2025年獲利198億元 EPS 11.24元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
中租控股董事長陳鳳龍。（本報系資料庫）
中租-KY（5871）12日公告2025年自結合併營收與獲利，其中，全年營收為新台幣975.7億元，年減5%，全年營運仍受大陸市場調整影響。全年自結合併稅後純益為新台幣198億元，年減12%，全年每股稅後純益（EPS）達11.24元。

中租-KY今日公告2025年12月自結合併營收為新台幣82.4億元，累計1至12月營收為新台幣975.7億元，年減5%，若分地區別來看，台灣、中國大陸、東協地區累計營收分別成長-3%、-12%及4%。不過，若與去年11月相比，合併營收月增6%，其中，三大主要營運地區皆有成長，整體利息收入及手續費收入皆較去年11月成長，業務動能增溫。

此外，中租控股今日也同步公告自結獲利，12月單月自結合併稅後純益新台幣17.2億元，每股稅後純益（EPS）為1.01元，較11月成長19%，主要是因營收月增6%，且中國大陸預期信用減損損失金額月減。

累計全年自結合併稅後純益為新台幣198億元，年減12%，全年每股稅後純益（EPS）11.24元。若分地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區累計稅後純益分別年增0.4%、-29%及49%。

中租控股表示，展望2026年，公司將以追求穩健成長為目標，預期在降息循環或資金寬鬆環境下，利差將可守穩或略增，中國大陸地區將在資產品質趨穩下，穩步追求業務成長，東協地區則持續專注耕耘及擴大既有利基市場。

新台幣 營收 中租 降息 東協 EPS

