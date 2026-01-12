熙特爾營收／12月大爆發 創歷史新高

熙特爾-創（7740）12日公告，2025年12月合併營收達新台幣25.47億元，月增686%、年增3403.7%，全年累計營收42.21億元，年增875.7%，雙雙創歷史新高。受惠於電池出貨高峰挹注，以及指標性案場工程進度認列，12月單月表現一舉超越前11個月累計營收，創集團營收歷史新高。

雙引擎營收爆發 拓展Data Center建置版圖

熙特爾表示，12月營收結構主要來自電池模組出貨，占整體營收約八成；另外指標性案場之工程進度認列，約貢獻兩成營收，雙引擎同步發力，帶動營收大幅成長。累計2025年底電池出貨量逾1.5GWh，穩居業界龍頭；能源管理系統（EMS）累計簽約量體535MW，維運簽約量體625MWh，同步挹注中長期營運動能。

同時，憑藉EPC一站式整合實力與案場實績，熙特爾積極對接Data Center建置需求，提供規劃設計、工程建置、測試驗證、長期維運的客製化電力解決方案。因應Data Center與AI算力中心對電力品質的嚴苛標準，熙特爾也持續加深技術護城河，位在台北、林口實驗室將於2026年Q1陸續啟用。熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，熙特爾從設計、生產到測試、驗證的完整技術鏈正式成形，將實質推升AI時代在能源賽道的核心競爭力。

從「備援」走向「核心」 超前部署AI能源需求

根據國際能源總署IEA指出，2024年全球資料中心的用電量已達415TWh，占全球總電力1.5%，預估2030年將翻倍成長至945 TWh，超過日本全年用電量。在用電規模快速放大的情況下，儲能逐步從備援，升級為電網的心臟。對此，國際能源智庫BloombergNEF預估2026年全球儲能部署將達123 GW/360 GWh，未來10年每年成長約23%，推算2035年全球累積容量上看2TW/7.3TWh，約為2025年的8倍，顯示全球儲能需求強烈。陳伯勳指出，熙特爾憑藉深耕多年的技術優勢，結合實驗室的測試驗證能力，已提前展開次世代產品布局。

面對全球高速成長的IDC資料中心，熙特爾鎖定美國、日本等多項投資開發案，積極擘畫海外布局。在AI時代算力重塑全球電力結構之際，熙特爾持續深化技術扎根、穩健領航，將儲能應用推進至新一代能源架構的關鍵位置。