長興營收／12月37.23億元、年減6.17% 電子材料產品成長
長興（1717）公告12月營收37.23億元，年減6.17%；去年全年度營收406.84億元，年減7.93%。
長興也公布12月各項產品營收，其中合成樹脂16.41億元，依公開資料概算，年減約12.87%；電子材料11.26億元，年增約12.52%；特用材料9.5億元，年減12.2%；其他2,683萬元，年增88.88%。長興11月電子材料營收8.19億元，據公開資料估算，12月電子材料營收月增約37.48％。
長興日前表示，第4季旗下三大部門皆保持穩定出貨，營收預期持穩；此外，第4季適逢電子材料部門精密設備出貨旺季，在AI伺服器對IC載板需求大增之下，營收動能樂觀。
長興也於日前公布自結11月獲利數字，稅後純益1.19億元，年減43%，每股純益（EPS）0.1元。
長興去年前11月營收369.61億元，年減8.11%。長興日前公布去年前十月獲利數字，加計11月獲利自結數，去年前十一月每股純益估達1.76元。
