統一超營收／2025年全年首度突破3,500億元、年增3.7％ 創歷史新高

統一超（2912）12日公布2025年全年營收首度突破3,500億元，達3,507.3億元，年增3.7％，創下歷史新高。去年12月營收為305.17億元，年增4.7%，再創單月同期新高紀錄，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一資訊、統一百華同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,282家，因應12月降溫保暖、話題聯名鮮食、聖誕跨年、雙12電商購物節等重大節令與活動，更結合跨年夜周邊熱點門市備戰、行動購物車進駐等多元作法滿足民眾即食即飲需求。藉由「uniopen會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策擴大開放「門市包裹取貨」於全台門市服務使用，推動多元商品與創新服務，透過多元行銷活動滿足消費需求，帶動業績持續向上。

台灣7-ELEVEN持續深耕擁逾1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，12月持續整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」，推出疊加點數回饋搭配指定日與節慶加碼優惠，持續擴大「OPENPOINT生態圈」點數經濟規模，另於「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，推出會員限定預購人氣頒獎典禮專屬福利，持續鞏固既有會員並創高消費頻次與客單價，未來將持續推出更多會員專屬福利，帶動會員貢獻穩健成長。

全民普發萬元增添雙12電商購物節買氣，台灣7-ELEVEN藉由綿密的寄取件網絡結合智慧物流，串聯多元服務平台與跨境店取服務，提供便利寄取件功能並推出多重優惠，同時也實體流通連結數位流通再進化，首創將iOPEN Mall數位流通平台潛力爆款商品導入門市實體展售，開拓全新「虛實串流」商機。

台灣7-ELEVEN鮮食持續掌握降溫商機與聯名效益，冷藏吊掛結構持續熱銷的「即食雞胸肉」，入冬同步主打「加熱食用更美味」，掌握低溫及冬季節令全新開發「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」與「星級饗宴」攜手米香台菜餐廳推出「麻油燉雞盅」等溫補湯品；搭上Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》與評審白種元攜手合作推出多款經典韓式洋食，創造美味與流量市場話題，帶動整體鮮食成長近1成。

台灣7-ELEVEN自有咖啡品牌CITY系列也持續引領超商咖啡市場，CITY PRIMA精品咖啡首度攜手STARLUX星宇航空推出飛機造型杯塞，帶動蒐藏風潮與挹注業績成長超過6成；OPENPOINT APP行動隨時取CITY系列同步推出新年5折起優惠組合，「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA不可思議茶BAR」雙茶金品牌，服務遍及全台逾3,500個據點，持續推出新品與多元優惠，推升CITY全品項成長逾1成。

因應年末歡慶聚會商機，擴大選品結構打造全新的「社群消費經濟」，首度設立全台首間最完整IP專區，另集結娃寶機、遊戲卡牌機、娛樂互動設備等的「OPEN! FUNLAND」門市持續拓展，提供消費者多元娛樂體驗，利用全台超商場域與在地的特殊商圈打造複合店經營模式；全店活動則鎖定療癒與交換禮物商機，陸續推出Miffy米飛兔精品集點、50款聖誕福袋等豐富選擇，帶動相關類別穩定成長。

清水服務區經營屆滿1週年，首度獲得第23屆金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，感謝用路人與旅客支持，為統一超商經營商場事業創造新成長曲線。此外，統一企業集團致力打造健康幸福的職場環境，統一企業、統一超商及轉投資共22家企業榮獲1111人力銀行「2025年幸福企業」金獎肯定。

展望一月，春禮年貨採辦需求逐漸升溫，台灣7-ELEVEN掌握線上線下整合門市年節禮盒專區、《預購誌》與i預購/i划算平台推出年菜預購、水果禮盒與各式年貨等上千種商品，更集結10大人氣IP推出上百款開運新年福袋；同時針對草莓季波段推出話題新品，因應冬季保暖、新春開運、尾牙旺季、聚會送禮等多元商機，開發話題商品，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。