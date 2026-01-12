台塑化第4季自結獲利51.7億元稱冠四寶 全年賺99.4億元、年增七成

台塑化（6505）12日公告2025年自結合併損益，受煉油與公用事業定期檢修天數增加，以及烯烴事業市況持續疲弱影響，第4季稅後淨利51.7億元，較前一季衰退四成，每股稅後純益（EPS）0.54元；不過在煉油事業價差改善、產能利用率提升帶動下，去年稅後淨利99.4億元，EPS 1.04元，仍然交出年增七成好成績。

台塑化去年第4季合併營收1,438.4億元，季減12.1%，主因煉油事業定檢天數比前一季增加，國際油價下跌影響，再加上烯烴事業及公用事業營業額都比前一季減少。但台塑化去年12月合併營收529.3億元，月增13.1%、年增1.6%，全年合併營收6,261.48億元，年減5.68%。

在獲利方面，台塑化去年第4季稅後淨利51.7億元，季減四成，單季EPS 0.54元。其中營業利益減少40.9億元，煉油事業營利比上季增加，主要係第4季西方國家擴大制裁俄羅斯石油出口，加上冬季為歐洲取暖需求旺季，推升油品對原油價差上漲，帶動營利增加；烯烴事業虧損比上季增加，主因第4季因下游需求疲弱，基本面仍維持供不應求使產品價格承壓；公用事業營利也比上季減少，主要第4季售電量與售電價分別比上季減少12.3%與4.0%所致；另針對當季季底的各項存貨進行評價，2025年第4季認列2.6億元貨評價損失，比2025年第3季認列17.8億元的存貨評價回升利益，不利20.4億元。

但若就去年獲利表現與2024年比較，台塑化2025年稅後淨利99.4億元，年增達到71%，全年EPS 1.04元。三大事業中，煉油事業營利比去年同期增加，主要係2025年外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制之吸收金額減少，加上產能利用率82.8%，比去年同期增加7.4%，產品銷量上升帶動營利增加所致；烯烴事業虧損比去年同期增加，公用事業營利比去年同期增加，主要係2025年售電量比去年同期增加12.8%，以及燃料煤耗用成本比去年同期減少13.6%所致；另外在營業外利益方面減少52.5億元。