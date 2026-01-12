大陸啟動出口限制外 AI 也要用貴金屬、鋼鐵業見曙光？ 中鋼漲逾2%

2026年中國大陸啟動鋼鐵出口限制與許可制度，主動調節鋼市供給，專家指出，鋼價不易再出現極端破底行情，同時中鋼（2002）認為，AI對金屬材料需求愈來愈大，金屬價格通膨大潮似乎正悄然形成，鎳價也在近日走高，鋼鐵股集體走強，世紀鋼（9958）上漲逾4%，運錩（2069）、新鋼（2032）上漲逾3%，彰源（2030）、中鋼、大成鋼（2027）等漲幅逾2%。

近20餘年來，大陸鋼鐵出口一直是全球鋼市最大的「價格破壞者」，但今年大陸重新啟動鋼鐵出口許可制度，中鋼專家指出，這代表市場報價將更容易反映真實的本地成本，而非被迫向大陸價格靠攏。

專家表示，預期2026年大陸鋼鐵出口量將因此年減超過1,000萬公噸，一旦成真，亞洲鋼市供給壓力將有效緩解。對鋼廠而言產生三大影響，一是鋼價不易再出現極端破底行情；其次，鋼廠毛利循環變得可預測；三、價格波動率不再大起大落，有利長期投資與設備升級。

中鋼屬一貫作業高爐鋼廠，固定成本高、對鋼價波動敏感度大，一旦熱軋、線材等主流產品報價回升，毛利彈性將顯著放大，有機會重回鋼鐵產業「上肥下瘦」的有利結構，短期獲利改善空間優於單純貿易商或加工業者。

另外AI伺服器與資料中心、機器人等都需要用到貴金屬，未來貴金屬需求動能將持續上升，鋼鐵與工業金屬有望成未來資源爭奪戰的關鍵。中鋼董事長黃建智設立目標，將全面朝向機器人、無人機、AI伺服器等領域用鋼發展，精緻鋼品占比將在五年後跳增一倍，由目前約11%，提升至2030年的逾20%。

中鋼董事長黃建智透露，已成功開發出全球最薄、頂規等級的電磁鋼片，厚度僅0.1毫米，「薄得像一張紙」，並已鎖定應用於高階無人機、人形機器人、機器狗等前沿產業。由於技術門檻極高，這類鋼材的附加價值遠非傳統鋼品可比，獲利能力可放大至數十倍，保守估計也有20倍以上。

鋼鐵股12日走勢整體表現佳，世紀鋼上漲逾4%，運錩、新鋼上漲逾3%，彰源、中鋼、大成鋼等漲幅逾2%。不過以籌碼方面來看，外資尚未大幅買超中鋼，投信近日也賣超居多，僅自營商5日內買超中鋼逾3千張。