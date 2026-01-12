大同營收／12月48.03億元、年增12.14% 去年全年503億元創近6年新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。大同／提供
大同公司（2371）12日公告2025年12月營收48.03億元，月減0.78%、年增12.14%。2025年全年自結累計營收503.74億元，創近6年歷史新高紀錄，與2024年同期相比，亦見成長6.1%。

大同說明，主要受惠於集團各子公司成長表現優異，其中電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，與國際品牌商及同業合作效益持續湧現，同時，電力新能源系統事業大型專案及配合客戶交貨需求，營收擴大。

大同表示，電力事業群去年12月整體營收年成長近1成，其中，重電事業年成長逾3成，電力變壓器需求旺盛，產能滿載。

大同透露，公司持續積極拓展海外市場，於北美市場擴展傳捷報，接獲總建置容量800MW太陽能發電案場用關鍵電力設備345kV級電力變壓器及總建置容量500MW儲能案場用美式箱型變壓器訂單，預計2026、2027年陸續交貨。

此外，馬達事業則受惠於去年底國內半導體、電子廠擴建廠房需求，大型發電機組出貨較前月成長，亦較同期成長翻倍。

隨著AI建設與產業應用的發展，市場一致認同電力需求仍將強勁成長，電力核心設備剛性需求持續，大同強調，將以集團綜效積極拓展海內外市場，爭取電力、綠能與AI資料中心相關商機，並在北美市場的既有基礎上，與電力公司及核心經銷商建立穩定長單供給合作。

