中信金重新站回「5」字頭 外資連續2個交易日大買
中信金（2891）今早股價重新站回「5」字頭，外資連續2個交易日大買。
中信金累計2025年全年合併稅後純益806.19億元，年增12%，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。
中國信託金控表示，子公司中信銀2025年由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能表現優異且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後純益572.98億元，年增16%，創下歷年新高。
台灣人壽12月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%之外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後純益208.50億元，較2024年同期減少3%，主要受前述一次性外價金提列的影響。如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主因下半年臺灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費2025年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較2024年同期成長55%。2025年外匯價格變動準備金達279億元。
