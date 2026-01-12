快訊

經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點

簡立峰專欄／社群將死？AI垃圾氾濫 真實連結消失中

中信金重新站回「5」字頭 外資連續2個交易日大買

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金控。圖／聯合報系資料照片
中信金控。圖／聯合報系資料照片

中信金（2891）今早股價重新站回「5」字頭，外資連續2個交易日大買。

中信金累計2025年全年合併稅後純益806.19億元，年增12%，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。

中國信託金控表示，子公司中信銀2025年由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能表現優異且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後純益572.98億元，年增16%，創下歷年新高。

台灣人壽12月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%之外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後純益208.50億元，較2024年同期減少3%，主要受前述一次性外價金提列的影響。如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主因下半年臺灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費2025年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較2024年同期成長55%。2025年外匯價格變動準備金達279億元。

中信金 台灣人壽

延伸閱讀

台股上3萬點展現動能 元大金股價躍金控前四強

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

相關新聞

中信金重新站回「5」字頭 外資連續2個交易日大買

中信金（2891）今早股價重新站回「5」字頭，外資連續2個交易日大買。

麗豐上月業績年增10%

麗豐-KY（4137）近日公布2025年12月合併營收3.88億元，月增8.19％，年增10.9％；累計2025年第4季...

藥華藥 新藥臨床 報捷

藥華藥（6446）昨（11）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於北美進行原發...

兆豐金去年每股賺2.37元

兆豐金控昨（7）日公告去年12月自結獲利，單月稅後純益31億元，累計去年全年稅後純益350.9億元，受惠於最後一個月銀行...

航空三雄 進入緊密交機潮

國內航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒昨（6）日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣...

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

時序即將進到新年度，國際鐵礦砂行情12月下旬每公噸落在105美元至107美元附近，近一個月上漲約2%，對支撐鋼價有正面助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。