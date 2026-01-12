商用展示架業務訂單認列旺 裕慶12月營收寫同期新高

裕慶-KY（6957）公布2025年12月合併營收6.75億元，月增222.2％、年增2.3％，締造歷史單月次高、同期新高記錄；第4季合併營收11.50億元，季增6.9％、年增0.6％，改寫歷年單季次高、歷年同期新高；累計2025年全年合併營收38.24億元，年減4.7％。

裕慶表示，儘管去年仍受電動床機構件主力客戶訂單調整影響，但受惠商用展示架ODM主力業務強勁成長，第4季營收表現明顯回溫，推升2025年季度營收呈現逐季走高態勢。

裕慶指出，12月營收改寫歷史單月次高、歷年同期新高，主要受惠Lowe’s、Home Depot、Target等客戶於年底前完成拉貨與專案出貨排程，帶動商用展示架ODM業務訂單集中認列，並推升12月營收創高與第4季營收表現的重要關鍵。

就2025年全年來看，裕慶全力深化商用展示架既有客戶合作深度，並積極開拓新客戶專案合作契機，帶動全年商用展示架ODM業務新專案開發數量穩定攀升，除有效中和受電動床機構件出貨減少影響，隨著新客戶、新專案訂單陸續放量，同步挹注整體營運良好成長動能。

觀察國際知名品牌、零售通路業者，仍陸續祭出拓展新店目標、門市裝修升級計畫等，包括美國家居裝修龍頭Home Depot、Lowe’s仍維持過往展店水準；平價服飾與家飾零售商Ross Store於2025年積極擴張門市計畫，預期2026年仍維持提高市場滲透率策略不變。

百貨與零售連鎖店Kohl’s規劃門市空間重塑、店中店與體驗式陳列設計，吸引消費者重返實體門市等，帶動客戶對於商用展示架產品在功能性、安全性與智能化設計上的升級需求，均有助於裕慶與既有客戶合作深度持續提升，亦為後續新專案導入與訂單承接奠定有利基礎。

展望未來，裕慶持審慎樂觀看法，將持續以商用展示架ODM業務作為核心成長主軸，透過深化國際客戶合作關係、推進高附加價值產品專案量產進度，並搭配印尼新廠產能正式銜接、發揮多地生產佈局綜效。

且為因應零售通路朝自動化、智能化門市設計趨勢明確，裕慶也持續導入自動化結帳設備整合展示架、智慧電子標籤展示架等創新設計，藉此提升產品附加價值與專案競爭門檻，強化長期接單動能，有望整體策略效益逐步展現，創造2026年營運更上層樓。