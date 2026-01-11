藥華藥 新藥臨床 報捷

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（11）日宣布，旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於北美進行原發性血小板過多症（ET）全族群的單臂臨床試驗EXCEED-ET取得正面研究成果。

藥華藥表示，Ropeg不僅於ET全族群中展現良好療效，次群體分析（subgroupANAlysis）亦顯示，在未曾接受任何治療之ET患者中，其療效表現相對更為顯著。

藥華藥強調，這項成果不僅強化Ropeg於ET適應症的臨床證據，亦為Ropeg未來擴大適應症範圍與放大可及市場（Total Addressable Market, TAM）奠定關鍵里程碑，為公司長期營運成長注入新動能。

藥華藥指出，目前ET主要用藥是仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, 簡稱HU），但研究顯示，兩成ET患者對HU不耐受或產生抗藥性；第二線用藥則是安閣靈（Anagrelide, 簡稱ANA），此藥係美國FDA於1997年核准，也是唯一獲FDA核准的ET用藥，用於對HU不耐受或產生抗藥性的病患。

藥華藥已於2025年初公布Ropeg用於ET之全球第三期臨床試驗SURPASS-ET的正面研究成果。SURPASSET是一項開放性、多中心、隨機分配、有效藥物對照之臨床三期試驗，比較Ropeg與ANA做為二線治療對於ET之療效、安全性與耐受性，共收入174名對HU不耐受或產生抗藥性的ET病患。研究結果顯示，Ropeg組在持久臨床反應率方面明顯優於ANA組（42.9% vs. 6.0%；p=0.0001），達到統計上顯著意義，展現了明確的臨床優勢。

藥華藥這次公布的EXCEED-ET試驗，是作為支持性及確認性證據（supportive and confirmatory evidence），用以佐證Ropeg治療ET療效的科學依據。

