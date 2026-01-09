豐泰、鈺齊公布2025年營收 豐泰年減4.5%、鈺齊年增18.3%

製鞋大廠豐泰（9910）、鈺齊-KY（9802）9日公布2025年營收，豐泰全年合併營收835.12億元、年減4.5%，鈺齊為172.95億元、年增18.3%。法人表示，今年美加墨世足賽即將登場，帶動運動熱潮，加上品牌客戶啟動拉貨，全年營運成長可期。

今年6月開打的世足賽，將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增至48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市。國際運動品牌包括Adidas和Nike均已啟動大規模拉貨計畫。

展望今年第1季，儘管有農曆年假，工作天數較少的干擾，不過世界盃足球賽效應浮現，品牌商啟動備貨潮進行鋪貨，以因應足球鞋消費熱潮，各家大廠提前生產，建立成品鞋庫存，預計於第1季開始放量出貨，營收將較去年第4季再提升。

豐泰自結2025年12月合併營收66.61億元，月減7%、年減0.6%；累計全年合併營收835.12億元、年減4.5%。去年第4季合併營收207.23億元，季減4.4%、年減5.3%。豐泰為Nike主要代工廠，預期相關拉貨效應將自第1季起顯現。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊自結12月合併營收17.45億元，較上月增加23.5%，為下半年單月最高營收，較去年同期則減少2.1%，但若以美元計，仍為年增；累計全年合併營收172.95億元、年增18.3%。

鈺齊去年第4季合併營收45.75億元，季增19.8%、年增4.2%。而前三季稅後純益8.53億元、年增7.7%，每股稅後純益4.26元。

鈺齊董事會通過2025年上半年股利政策，每股配發2元現金股利，3月16日為除息交易日（3月13日為最後買進日），除息基準日為3月22日，並預計4月16日完成現金股利發放作業。