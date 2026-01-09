伸興營收／2025年81億元 雙軸布局迎2026年成長
全球家用縫紉機龍頭廠伸興工業（1558）公布2025年12月合併營收5.17億元、年減17.7%，主要反映歐美市場在節慶前完成主要備貨後，年底拉貨節奏轉為趨緩所致；累計全年合併營收81.04億元、年減2.8%。
伸興表示，集團在2025年整體大環境多重負面因子干擾下，營運仍展現穩健的韌性。展望2026年隨著縫紉機需求回暖，加上機器人應用擴張，在雙軸布局下，營運可望重返成長軌道。
伸興表示，公司2025年進入第2季後，本業縫紉機產品在歐美市場需求明顯回溫，特別是歐洲大型零售通路，於第3季時因應感恩節及聖誕節消費旺季，加大整體拉貨力道，推升2025年出貨台數明顯較2024年增加6.2%。
此外，作為伸興集團策略性布局關鍵角色之一，子公司宇隆（2233）近年來也持續深化減速機產品布局，相關應用已逐步擴展至協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲，以及低空經濟相關的eVTOL平台。
目前，旗下TUF ONE減速機已不再侷限於單一零組件供應，而是以更貼近系統端需求的模組化形式切入客戶專案，有助於縮短導入流程，提升不同機器人與自動化平台專案的採用效率。
相較於傳統車用與自行車零組件，減速機產品具備較高的附加價值與系統整合黏著度，導入後有助於建立長期合作關係，隨著相關產品逐步進入量產階段，將成為集團中長期營運成長基礎。
展望2026年，伸興對整體營運維持審慎看法，表示集團將以深化縫紉機本業技術與中高階機種布局，並透過越南基地產能整合與製程優化，進一步強化品質一致性與成本控管。
且隨著子公司宇隆加速高階製造轉型，聚焦智慧工廠、人形機器人及eVTOL等前瞻領域，透過全系列減速機產品的送樣實測，鎖定AI與智慧製造趨勢下的先機，引領集團步入穩健成長的格局。
