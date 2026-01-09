櫻花營收／去年破百億連15年成長 新產品、新事業布局逐步開花

廚衛電產業龍頭台灣櫻花（9911）公布2025年12月合併營收9.42億元，月增18.5%、年增13.8%，創單月營收歷史次高；全年合併營收達102.74億元，年增7%，全年營收首度突破百億大關，同時締造營收連續15年成長的記錄。

台灣櫻花去年第4季合併營收25.55億元，去年前三季稅後純益9.99億元、約與2024年同期持平，每股稅後純益4.57元，法人估，去年獲利有望優於2024年的5.94元，續創歷史新高。

台灣櫻花指出，廚衛電產品與整體廚房事業持續成長。其中，節能與AI智能產品銷售動能延續，在產品升級效應帶動下，高階與套系化產品銷售動能穩定；加上整體廚房隨建案交屋節奏出貨量持續放大，帶動整體營收穩健增長。

回顧發展，台灣櫻花自2019年提出五年成長策略，聚焦「新產品、新事業、新市場」三大布局方向，成果已逐步反映在近年營運表現上。

在新產品方面，淨水產品線透過品類深化與通路經營，逐步放大營收貢獻；新事業方面，家居事業在調整營運模式後，深化與建案客戶的合作模式，營運規模與貢獻度穩步提升；新市場布局上，越南市場經過通路與庫存結構調整，營收表現逐步回穩。

台灣櫻花指出，目前，廚衛電與整體廚房兩大核心事業維持穩定成長，加上新產品、新事業與海外布局逐步發酵，是支撐全年營收突破百億元的重要因素，也為下一階段的成長循環奠定基礎。

法人指出，隨著廚衛電進入傳統銷售旺季，整體廚房接單能見度提升，加上高階與智能化產品滲透率持續拉高，台灣櫻花2026年營運動能可望延續，全年營收再創新高可期。