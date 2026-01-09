喬山營收／去年543億元、年增13.8% 連續八年刷新歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

喬山健康科技（1736）公布2025年12月合併營收達88.04億元，月增52.8%、年增15.6%，改寫歷史新高；累計全年合併營收達543.99億元、年增13.8%，並自2018年起連續八年刷新歷史新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

第4季合併營收194.42億元，季增61.2%、年增15.7%，創單季營收歷史新高。喬山去年前三季稅後純益10.36億元、年增64.7%，每股稅後純益3.41元，法人估，去年第4季營運表現亮眼，但有關稅影響，預估全年獲利應可優於2024年的8.02元。

喬山表示，12月向來為健身器材產業全年最繁忙的月份，在黑色星期五、感恩節及聖誕節等節慶檔期帶動下，家用健身器材需求明顯升溫。除自有零售通路銷售表現穩健外，大型量販通路亦展現優於整體市場的年增幅度。

商用市場方面，美國、歐洲及拉丁美洲主要大型連鎖健身房持續展店，新客戶開發與既有客戶擴張同步推進，帶動集團商用訂單穩定成長，成為營收再創高峰的重要動力。

除了營收表現亮眼外，喬山產品與品牌力亦獲得市場高度肯定。旗下Matrix Upper Body Cycle榮獲被譽為台灣產業界「創新奧斯卡」的台灣精品獎銀質獎，顯示喬山在研發創新、設計品質與市場潛力上的卓越表現。

此外，喬山亦名列2025年台灣最佳國際品牌價值第15名，較2024年提升三名，品牌價值由2.22億美元提升至2.35億美元，年增約6%，品牌影響力持續擴大。

展望2026年，喬山成長動能可期。集團將持續朝商用市場市占率50%的目標邁進，家用市場則透過創新產品推陳出新，擴大實體與線上通路營收規模；按摩椅事業體除深化日本市場布局外，亦將加速推廣至國際市場。

而就目前接單狀況觀察，2026年第1季訂單可望延續雙位數以上的年增幅度，顯示市場需求動能穩健。

另一方面，越南第二廠建廠工程進度順利，預計於今年第3季如期量產，將有效支援集團未來成長需求，提升整體產能彈性與供應效率。

喬山表示，在新產品、新客戶開發及市場布局持續擴大的帶動下，集團對2026年營收與獲利表現維持審慎樂觀看法，整體營運可望延續成長軌道，進而提升營運利潤。

市場 營收

