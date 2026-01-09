喬山2025年合併營收年成長13% 競爭力 up

喬山健康科技（1736）公布2025年12月合併營收達88.04億元，月增52.8%、年增15.6%，改寫歷史新高；累計全年合併營收達543.99億元、年增13.8%，並自2018年起連續八年刷新歷史新高，展現集團營運規模與市場競爭力持續提升。

第4季合併營收194.42億元，季增61.2%、年增15.7%，創單季營收歷史新高。喬山去年前三季稅後純益10.36億元、年增64.7%，每股稅後純益3.41元，法人估，去年第4季營運表現亮眼，但有關稅影響，預估全年獲利優於2024年的8.02元。

喬山表示，12月向來為健身器材產業全年最繁忙月份，在黑色星期五、感恩節及耶誕節等節慶檔期帶動下，家用健身器材需求明顯升溫。除自有零售通路銷售表現穩健，大型量販通路亦展現優於整體市場的年增幅度。

商用市場方面，美國、歐洲及拉丁美洲主要大型連鎖健身房持續展店，新客戶開發與既有客戶擴張同步推進，帶動訂單穩定成長。