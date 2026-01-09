晶華2025年營收年增8% 攀八年高點

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶華（2707）昨（9）日公告去年12月營收6.86億元，月增13.75%、年增2.35%，主要受惠耶誕與跨年等節慶效應的帶動之下，住房與餐飲業績雙雙上揚，再加上尾牙商機的助攻。第4季營收為18.28億元，較上一季增加16.39%，年增6.75%。累計全年營收來到68.33億元，年增8.50%，創八年來新高。

去年台北晶華酒店單館的表現更是亮眼，無論是在當月、當季、或是當年，都創下歷史新高的好成績。展望2026年，晶華表示，首季將迎來的寒假和農曆春節連假可望延續耶誕跨年的消費熱潮、持續推升營收。

集團旗下各飯店的除夕圍爐宴都已經滿座，台北晶華本周再釋出四樓貴賓廳以及套房房型，推出每桌3.98萬元起的中式圍爐桌菜，持續衝高整體營收。同時，年菜外賣的銷售暢旺，館內業績年增15%，館外零售通路則是與電商平台以及便利商店合作推出冷凍年菜，多元滿足消費者除夕圍爐需求。

今年過年假期自2月14日開始，集團旗下各酒店接單狀況樂觀，「桌數」與「平均桌價」齊揚，其中台北晶華截至農曆年前的周五至周日均已全數客滿，平日的訂席也高達八成，外燴接單量則已突破6,000桌，其中單日承接最高桌數達到1,300桌，簽約企業主要是以科技業和金融業為主，業績和去年相比、預計可成長20%以上。

