中鋼新盤價估開平盤之上

中鋼（2002）將於下周開出2月份盤價，在中國當局管制鋼品出口下，中國寶鋼和越南和發兩大鋼廠對2、3月盤價陸續以平高盤定調，加上煤鐵等生產成本維持高檔，市場預期中鋼新盤將站穩平盤之上。

據了解，面對國際鋼市緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升，中鋼為兼顧成本壓力與國際行情走勢，1月份月盤產品以平高盤開出，熱軋鋼板、熱軋鋼捲和冷軋鋼捲調漲每公噸300元，其他品項則持平。

針對2月新盤，中鋼預計13日召開盤價會議，新盤走向正引起市場高度關注。

業內人士指出，觀察近期亞洲一級鋼廠對於新盤價走勢，具指標性質的中國寶鋼方面，提前以「先平後漲」開出，2月開平盤，3月的熱、冷軋等板材盤價全數調漲每公噸人民幣100元（約每公噸14美元）。

分析寶鋼盤價策略，2月平盤主要是反應農曆春節前的需求較弱，以此加強市場信心；而提前預告3月漲盤，也是為信心喊話，刺激觀望買盤可以逢低提前備貨。

業者認為，寶鋼有節奏的開盤策略，對於中國及亞洲市場應可起穩定提振之效。加上越南和發也如期開出今年2、3月交期熱軋盤價，以越南盾計價每公噸上漲100元。兩鋼廠走勢平穩向上，有利亞洲鋼市進一步維持「穩中趨升」態勢。

至於在原物料價格變化，煤鐵原物料行情呈現走揚態勢，鐵礦砂價格繼突破每公噸100美元後，目前處於每公噸105至109美元盤旋；煉焦煤價格同步上升至每公噸213至218美元區間，對中鋼新盤具有成本支撐效應。

另外，業者指出，展望前景，在總經方面，全球經濟緩步復甦，美國聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性。

中國大陸今也持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。台灣則持續受惠人工智能需求穩健帶動出口，主計總處預估今台灣經濟成長率可達3.54%。