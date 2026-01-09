東哥去年12月營收年增941% 新廠投產
豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（9）日公布去年12月營收為3.79億元，年增941.5%；累計全年達52.31億元、年增5.8%。
展望今年，該公司將有一艘45公尺超大型遊艇交付；同時，高雄新廠預計第1季投產，可為今年營運增長添新柴火。
法人表示，觀察東哥2025年的營運變化，在美國對全球各國的關稅問題陸續達成協議，東哥面臨的市場波動和不確定性有所減少，加上銷售策略調整後，營運已恢復正常水準。以上月營收來看，受益新船交付，單月為3.79億元，年增941.5%
而該公司今年並有兩大營運利多，首先是近年來推動產品組合優化策略，致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品。其中，全新設計的45公尺遊艇「GRANDEUR」在2024 年底獲得一艘訂單。
此一造價12億元的新船型建造案因當時高雄廠區產能滿載，考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，透過子公司AMI與義大利Giangrasso船廠簽署代工合約，由合作夥伴生產，預計2026年交船。
