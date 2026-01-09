快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

東哥去年12月營收年增941% 新廠投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（9）日公布去年12月營收為3.79億元，年增941.5%；累計全年達52.31億元、年增5.8%。

展望今年，該公司將有一艘45公尺超大型遊艇交付；同時，高雄新廠預計第1季投產，可為今年營運增長添新柴火。

法人表示，觀察東哥2025年的營運變化，在美國對全球各國的關稅問題陸續達成協議，東哥面臨的市場波動和不確定性有所減少，加上銷售策略調整後，營運已恢復正常水準。以上月營收來看，受益新船交付，單月為3.79億元，年增941.5%

而該公司今年並有兩大營運利多，首先是近年來推動產品組合優化策略，致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品。其中，全新設計的45公尺遊艇「GRANDEUR」在2024 年底獲得一艘訂單。

此一造價12億元的新船型建造案因當時高雄廠區產能滿載，考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，透過子公司AMI與義大利Giangrasso船廠簽署代工合約，由合作夥伴生產，預計2026年交船。

延伸閱讀

2遊客三亞出遊時落水 1人僅7秒沉海溺斃 曾不聽勸阻未穿救生衣

億萬富豪都上哪過年？到這座小島或許可以捕獲野生貝佐斯

基隆八斗子遊艇港招商簽約 完善西部藍色公路拼圖

影／八斗子遊艇港招商投資逾20億 蓋飯店、商場…將成東北角新亮點

相關新聞

東哥去年12月營收年增941% 新廠投產

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（9）日公布去年12月營收為3.79億元，年增941.5%；累計全年達52.31億元、年...

廣越去年12月營收年增9% 光隆去年12月合併營收年增45%

廣越（4438）昨（9）日公布去年12月營收12.5億元，年增9.6%，創同期第三高；全年累計合併營收194.3億元，年...

旅行社2025年業績帶勁

2025年出境旅遊需求持續攀升，多檔旅行社昨（9）日公告去年營收大豐收。雄獅（2731）公告去年營收300.28億元，疫...

晶華2025年營收年增8% 攀八年高點

晶華（2707）昨（9）日公告去年12月營收6.86億元，月增13.75%、年增2.35%，主要受惠耶誕與跨年等節慶效應...

喬山2025年合併營收年成長13% 競爭力 up

喬山健康科技（1736）公布2025年12月合併營收達88.04億元，月增52.8%、年增15.6%，改寫歷史新高；累計...

中鋼新盤價估開平盤之上

中鋼（2002）將於下周開出2月份盤價，在中國當局管制鋼品出口下，中國寶鋼和越南和發兩大鋼廠對2、3月盤價陸續以平高盤定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。