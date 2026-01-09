廣越去年12月營收年增9% 光隆去年12月合併營收年增45%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

廣越（4438）昨（9）日公布去年12月營收12.5億元，年增9.6%，創同期第三高；全年累計合併營收194.3億元，年增17.9%，創下歷年同期次高。光隆公告去年12月合併營收7.73億元，月減17.8%、年增45%，創歷史同期新高，其中建案實際認列約2.47億元，若排除建案一次性收入，本業營收約5.2億元，增加0.6%。

廣越董事長吳朝筆表示，去年第4季合併營收46.0億元，年增35.4%，創歷史最旺第4季紀錄，呈現淡季不淡。展望2026年，成長動能可望延續；新客戶Alo Yoga將於2026年進入放量期，可望帶動羽絨與非羽絨產品線同步成長。

光隆累計2025年全年合併營收達85.98億元，年增8.9%，在上半年受關稅政策及匯率波動干擾情況下，全年仍順利繳出成長成績，顯示公司營運韌性及產品組合優化持續發揮綜效。以事業群來看，12月成衣營收約2.95億，年減3.5%，主要反映部分訂單交期調整。

