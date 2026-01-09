中信金去年獲利破800億元 EPS 4.08元

中信金公告2025年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘806.19億元，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。

中國信託金控表示，子公司中國信託銀行12月份存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利52.54億元。2025年由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能表現優異且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後獲利572.98億元，年增16%，創下歷年新高。

台灣人壽12月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後獲利208.50億元，較2024年同期減少3%，主要受前述一次性外價金提列的影響。

台灣人壽表示，如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主因下半年台灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費2025年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較2024年同期成長55%。