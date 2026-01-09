凱基金自結2025年獲利站上300億元大關 人壽提存59.2億元入外價金

凱基金控（2883）9日公布去年12月自結財務數據，單月自結稅後獲利17.58億元，累計2025全年稅後獲利300.13億元，年減10.5%，每股稅後純益（EPS）1.74元，主要基於壽險業責任準備金計提暫行措施規定，凱基人壽須將全年稅前淨利之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金。若排除增提外價金59.2億元及歷年一次性影響因素，金控2025年獲利表現仍創下歷史新高。

凱基金控表示，ONE KGI策略展現集團營運綜效，穩健推升整體獲利。其中，凱基銀行12月稅後獲利4.36億元，年度累計稅後獲利68.03億元，年成長逾兩成。凱基證券12月稅後獲利12.26億元，全年累計獲利115.03億元，年增13%，皆為金控配息奠定堅實基礎。

進一步來看，凱基銀行與凱基證券去年度表現，其中，凱基銀行去年在放款擴張及利差走升支撐下，全年淨利息收益呈現雙位數成長；手續費收入也展現強勁動能，財富管理收入則連續第三年成長達20%以上，成為推升銀行獲利的重要驅動力；凱基證券則受惠於去年台股表現亮眼，12月加權指數再創新高，包含經紀、財富管理、自營、衍生性商品、承銷等皆展現穩健獲利貢獻。

壽險方面，凱基人壽延續保單銷售動能，12月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單持續熱銷，帶動當月新契約保費收入，年成長率高達八成，累計全年度新契約保費之年成長率超過三成；加上精準掌握資本市場脈動，12月經營績效創歷年同期新高。

不過，依照「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施規定，凱基人壽須在12月將全年稅前淨利之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得12月呈現3.51億元小幅虧損，全年度獲利158.25億元。

凱基金控表示，展望未來將持續深化「銀、證、壽」協同合作，強化財富管理與資產配置效益，也將憑藉穩健的財務體質與資源整合優勢，陪伴客戶與市場共同成長，邁向長期、永續的獲利新里程。