快訊

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

凱基金自結2025年獲利站上300億元大關 人壽提存59.2億元入外價金

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基金控（2883）9日公布去年12月自結財務數據，單月自結稅後獲利17.58億元，累計2025全年稅後獲利300.13億元，年減10.5%，每股稅後純益（EPS）1.74元，主要基於壽險業責任準備金計提暫行措施規定，凱基人壽須將全年稅前淨利之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金。若排除增提外價金59.2億元及歷年一次性影響因素，金控2025年獲利表現仍創下歷史新高。

凱基金控表示，ONE KGI策略展現集團營運綜效，穩健推升整體獲利。其中，凱基銀行12月稅後獲利4.36億元，年度累計稅後獲利68.03億元，年成長逾兩成。凱基證券12月稅後獲利12.26億元，全年累計獲利115.03億元，年增13%，皆為金控配息奠定堅實基礎。

進一步來看，凱基銀行與凱基證券去年度表現，其中，凱基銀行去年在放款擴張及利差走升支撐下，全年淨利息收益呈現雙位數成長；手續費收入也展現強勁動能，財富管理收入則連續第三年成長達20%以上，成為推升銀行獲利的重要驅動力；凱基證券則受惠於去年台股表現亮眼，12月加權指數再創新高，包含經紀、財富管理、自營、衍生性商品、承銷等皆展現穩健獲利貢獻。

壽險方面，凱基人壽延續保單銷售動能，12月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單持續熱銷，帶動當月新契約保費收入，年成長率高達八成，累計全年度新契約保費之年成長率超過三成；加上精準掌握資本市場脈動，12月經營績效創歷年同期新高。

不過，依照「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施規定，凱基人壽須在12月將全年稅前淨利之三成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得12月呈現3.51億元小幅虧損，全年度獲利158.25億元。

凱基金控表示，展望未來將持續深化「銀、證、壽」協同合作，強化財富管理與資產配置效益，也將憑藉穩健的財務體質與資源整合優勢，陪伴客戶與市場共同成長，邁向長期、永續的獲利新里程。

凱基人壽 凱基銀行 金控

延伸閱讀

最牛一輪／台特化悍 凱基54沾光

台新人壽元旦正式合併新壽 公司更名「新光人壽」新任董座出爐

凱基金「星光之夜」平安夜登場

浪漫飄雪燈光秀…凱基星光之夜 邀民眾慶耶誕

相關新聞

中信金去年獲利破800億元 EPS 4.08元

中信金公告2025年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘806.19億元，再創歷史...

中信金去年獲利突破800億元再創新高 EPS達4.08元

中信金（2891）公布114年12月單月合併稅後純益為62.68億元；累計1至12月稅後純益突破800億元，達806.1...

長榮航營收／2025年12月202億元 創歷史單月新高

長榮航（2618）2025年12月客運營收達126.76億元，貨運營收達53億元，合併營收達202.61億元，寫下歷史單...

漢來美食營收／12月5.54億元創全年次高 第4季創同期新高

漢來美食（1268）9日公告12月營收，單月營收5.54億元，月增2.56%、年減3.41%；單季營收16.1億元，季增...

大洋營收／12月合併營收2.84億元 年減23.91%

大洋（1321）9日公告12月合併營收2.84億元，年減23.91%；去年全年合併營收35.59億元，年減24%。

可寧衛在飆什麼? 土方業內：只找得到這間合法廠商

土石方清運新制在2026年1月1日上路，國土署實施全流向管理新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。