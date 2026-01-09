台驊營收／2025年207億元、年減18.3% 市場受政治及貿易政策波動影響

台驊控股（2636） 2025 年 12 月合併營收 16.62 億元，月增 4.02%，年減 18.83%。 2025 年全年合併營收 207.93 億元，年減 18.31%。2025 年全球物流市場持續受到地緣政治及貿易政策波動影響，使航線運力調整頻繁，市場供需結構與貨物流向亦隨之分散，整體運輸節奏呈現區域性差異。

海運事業方面，12 月營收為新台幣 8.39 億元，月增 6.85%，較去年同期減少 30.48%。累計全年海運營收為 115.37 億元，年減 22.61%。主要受全球航運市場運能供給調整與主要航線市場價格變化影響；在部分客戶年底出貨安排支撐下，單月營收較前月呈現回升。

空運事業方面，12 月營收為新台幣 5.8 億元，月減 0.19%，較去年同期成長 12.86%。累計全年空運營收為 57.84 億元，與去年同期持平。受惠於高階電子、設備及專案型貨品需求，空運業務全年維持相對穩定表現，為集團營收結構的重要支撐。

中歐鐵路事業方面，12 月營收為新台幣 0.6 億元，月增 3.22%，較去年同期減少 51.39%。累計全年營收為 11.07 億元，年減 38.43%。主要反映跨境運輸環境變化與市場需求波動所致。

內貿物流事業方面，12 月營收為新台幣 1.83 億元，月增 5.6%，較去年同期減少 9.98%。累計全年營收為 23.65 億元，年減 20.56%。部分客戶進行庫存與營運節奏調整，使整體需求略為收斂。

綜合 2025 年營收結構觀察，集團業務表現顯示空運業務相對穩定，海運及其他運輸型態則仍受市場供需與價格調整影響。全年營收變化主要反映整體外部市場環境變動，並非集中於單一產業或特定客戶需求。

依目前市場觀察，一月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線仍處於供需調整階段，市場價格出現回升跡象，惟需求尚未完全跟進，短期走勢呈現波動整理。近期航行條件出現緩和跡象，市場運力配置逐步調整，使可用運力略有增加；同時，新船持續交付，整體運力成長速度仍高於實際貨量需求。

即便農曆年前仍存在一定出貨需求，短期內新增供給仍較難完全被吸收，市場供需結構持續調整屬於正常現象。整體而言，短期市場表現仍將持續受到航線配置、運力調整節奏及國際貿易與政策環境等因素影響。

面對全球供應鏈結構持續調整，集團於 2025 年即依據地緣政治風險、貿易政策變動與產業供應鏈重組趨勢，持續推動區域化與多元化的營運布局，強化跨區域、跨市場的整合服務能力，以提升整體營運韌性。

在區域發展方面，集團持續深化東南亞與東北亞市場經營，並以台灣為核心，整合中國大陸、美國及亞太主要營運據點，建構橫跨製造端、轉運樞紐與終端市場的物流服務網絡。透過關鍵市場的據點深化與區域串聯，集團得以因應製造據點分散、貨物流向調整及市場結構變化，降低單一航線或單一市場波動所帶來的影響。