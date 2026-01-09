中信金去年獲利突破800億元再創新高 EPS達4.08元
中信金（2891）公布114年12月單月合併稅後純益為62.68億元；累計1至12月稅後純益突破800億元，達806.19億元， 創歷史新高，全年稅後每股純益（EPS）為4.08元。若排除外匯價格變動準備金影響，累計全年稅後EPS則為4.79元，顯示本業獲利動能穩健。
旗下主要子公司中國信託商業銀行方面，12月單月稅後純益為52.54億元；累計全年稅後純益572.98億元，亦創歷史新高，全年稅後EPS為3.35元，反映銀行核心放款、手續費與財富管理業務持續成長，整體營運表現穩定。
台灣人壽方面，12月單月稅後純益為-3.36億元，主要受短期市場波動影響；累計1至12月稅後純益208.5億元，全年稅後EPS為3.35元。若不計入外匯價格變動準備金，台灣人壽累計全年稅後EPS為5.58元。
