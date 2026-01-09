長榮航營收／2025年12月202億元 創歷史單月新高

長榮航（2618）2025年12月客運營收達126.76億元，貨運營收達53億元，合併營收達202.61億元，寫下歷史單月新高；累計2025年合併營收達2,203.33億元，創下歷史次高。

客運方面，12月中下旬為長程線傳統耶誕假期旺季，北美及歐澳地區需求強勁，帶動整體載客率提升，其中歐澳出發航班載客率達9成以上；東北亞航線熱度不減，賞楓季遞延及進入滑雪旺季，整體訂位量明顯成長，載客率達9成以上；東南亞及大陸市場呈現穩健態勢，主要旅遊航點如吉隆坡、新加坡、曼谷及清邁載客率也持續維持高檔，載客率皆達9成以上。

貨運方面，由於聖誕節前及年底的補貨需求增加，市場上消費電子產品、成衣、電商網購、AI伺服器及半導體等出口強勁，帶動整體貨量與運價持續上揚，長榮航空將持續機動調整貨機運力及運用客機腹艙運能，推升貨運營收，整體貨運營收維持穩健表現。