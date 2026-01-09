台中銀行2025年獲利90億元續創新高 EPS 1.53元

台中銀行（2812）9日公告去年12月財務及業務資料，去年12月自結稅後純益7.55億元，累計去年全年稅後純益已達90.47億元，年增8.8%，每股稅後純益（EPS）1.53元。

台中銀行雖然2025年歷經4月份對等關稅衝擊，因股災影響獲利下滑，但從去年7月起獲利即重返成長軌道，如今全年累計稅後純益數字出爐，全年度賺進90.47億元，年成長8.8%，不僅全年稅後純益首度站上90億元之上，獲利再創歷史新高。

台中銀行日前在法說會上表示，隨著獲利成長，股利基本上有機會更優，不過，近幾年已採取穩定的股利政策，將有待內部討論後再另對外公告。

對於今年度的展望，台中銀行也指出，根據各家研究機構指出，受惠於AI產業蓬勃發展，加上今年資金較為寬鬆的情況下，對於國內產業處於相對有利的環境，在銀行經營上也會呈現正向，因此樂觀看待今年度的業績成長，加上中央銀行對於今年台灣經濟成長率也釋出樂觀預估，相信對於銀行獲利有正向的助益。