合庫金2025年獲利214億元創歷年新高 EPS 1.36元
合庫金（5880）自結2025年12月稅後純益15.41億元，累計全年稅後純益為214.29億元，較上年同期198.09億元，增加16.2億元或成長8.18%，創歷年新高。每股稅後純益（EPS）1.36元。
其中，核心子公司合庫銀行12月合併稅後純益13.89億元，累積全年合併稅後純益為208.08億元，較2024年的189.53億元，增加18.55億元或成長9.79%，獲利首次突破200億元大關，創歷年新高。動能來自利息淨收益增加，手續費收益成長主要以保險佣金收入增加。
此外，其他子公司方面，合庫票券全年稅後純益3.27億元，合庫證券4.28億元，合庫資產3.77億元，皆優於2024年。合庫人壽因去年台幣升值匯損影響，全年獲利2.82億元，合庫投信0.16億元。
