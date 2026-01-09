台企銀獲利連4年攀新高 2025年自結稅後純益122億元、EPS 1.26元

台灣企銀（2834）9日公告自結合併盈餘概況，去年12月單月合併稅前盈餘7.59億元，合併稅後純益6.31億元，累計2025年全年稅前盈餘152.36億元，稅後純益122.25億元，年增8.8%，為連續四年攀新高，每股稅後盈餘（EPS）1.26元。

其中，去年12月單月稅後純益6.31億元，月減超過兩成，主要原因在於單月手續費收入減少，以及單月費用增加所致。不過，累計全年稅後純益仍達到122.25億元，年增8.8%，這也是台企銀連續四年稅後純益突破百億元大關，續創歷史新高。

台企銀2025年稅後純益續創新高，主要是受惠於利息收入、手續費收入呈現年成長，尤其財管手續費收入表現相當亮眼。