台企銀獲利連4年攀新高 2025年自結稅後純益122億元、EPS 1.26元
台灣企銀（2834）9日公告自結合併盈餘概況，去年12月單月合併稅前盈餘7.59億元，合併稅後純益6.31億元，累計2025年全年稅前盈餘152.36億元，稅後純益122.25億元，年增8.8%，為連續四年攀新高，每股稅後盈餘（EPS）1.26元。
其中，去年12月單月稅後純益6.31億元，月減超過兩成，主要原因在於單月手續費收入減少，以及單月費用增加所致。不過，累計全年稅後純益仍達到122.25億元，年增8.8%，這也是台企銀連續四年稅後純益突破百億元大關，續創歷史新高。
台企銀2025年稅後純益續創新高，主要是受惠於利息收入、手續費收入呈現年成長，尤其財管手續費收入表現相當亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言